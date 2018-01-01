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Бунт у музеї та дебош в поліклініці. Надзвичайні новини тижня

Бунт у музеї та дебош в поліклініці. Надзвичайні новини тижня
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.

12 лютого

У львівському госпіталі помер 39-річний капітан ЗСУ із Волині, якого 23 січня ввечері збив водій Scoda Octavia, після чого залишив авто і втік з місця події.

У Володимирі-Волинську правоохоронець побив бабусю та викрав у неї внука.

На Волині після пологів померла жінка.

13 лютого

У Нововолинську в дорослій поліклініці невідомі влаштували п'яну “гулянку” і потрощили меблі.
Бунт у музеї та дебош в поліклініці. Надзвичайні новини тижня

Волинянка звинуватила лікарів у крадіжці дитини, ті запевняють, що жінка не народжувала.

14 лютого

У Луцьку викрили нарколабораторію.
Бунт у музеї та дебош в поліклініці. Надзвичайні новини тижня

У Волинському краєзнавчому музеї влаштували «бунт» проти рішення Волиньради: працівники вимагають повернути на посаду директора.
Бунт у музеї та дебош в поліклініці. Надзвичайні новини тижня

У Нововолинську студентка випала з балкону 3-го поверху.

15 лютого

Раніше судимий чоловік зґвалтував 14 річну дівчинку з Рожищенського району.

На Волині зник студент Станіслава Кузбаков.
Бунт у музеї та дебош в поліклініці. Надзвичайні новини тижня


16 лютого

У Луцьку викрили рекламу інтернет-магазину, який продає наркотики.
Бунт у музеї та дебош в поліклініці. Надзвичайні новини тижня


18 лютого

Хостинг видання розслідувачів з Волині та Рівненщини «Четверта влада» пограбували, а сайт «поклали».

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Теги: надзвичайні новини, смерть, бунт
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