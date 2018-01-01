Бунт у музеї та дебош в поліклініці. Надзвичайні новини тижня

Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.



12 лютого



У львівському госпіталі



У Володимирі-Волинську правоохоронець



На Волині після пологів



13 лютого



У Нововолинську в дорослій поліклініці невідомі



Волинянка



14 лютого



У Луцьку



У Волинському краєзнавчому музеї



У Нововолинську студентка



15 лютого



Раніше судимий чоловік



На ВолиніСтаніслава Кузбаков.





16 лютого



У Луцьку





18 лютого



Хостинг видання розслідувачів з Волині та Рівненщини «Четверта влада»

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