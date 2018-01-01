Бунт у музеї та дебош в поліклініці. Надзвичайні новини тижня
Сьогодні, 14:40
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.
12 лютого
У львівському госпіталі помер 39-річний капітан ЗСУ із Волині, якого 23 січня ввечері збив водій Scoda Octavia, після чого залишив авто і втік з місця події.
У Володимирі-Волинську правоохоронець побив бабусю та викрав у неї внука.
На Волині після пологів померла жінка.
13 лютого
У Нововолинську в дорослій поліклініці невідомі влаштували п'яну “гулянку” і потрощили меблі.
Волинянка звинуватила лікарів у крадіжці дитини, ті запевняють, що жінка не народжувала.
14 лютого
У Луцьку викрили нарколабораторію.
У Волинському краєзнавчому музеї влаштували «бунт» проти рішення Волиньради: працівники вимагають повернути на посаду директора.
У Нововолинську студентка випала з балкону 3-го поверху.
15 лютого
Раніше судимий чоловік зґвалтував 14 річну дівчинку з Рожищенського району.
На Волині зник студент Станіслава Кузбаков.
16 лютого
У Луцьку викрили рекламу інтернет-магазину, який продає наркотики.
18 лютого
Хостинг видання розслідувачів з Волині та Рівненщини «Четверта влада» пограбували, а сайт «поклали».
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12 лютого
У львівському госпіталі помер 39-річний капітан ЗСУ із Волині, якого 23 січня ввечері збив водій Scoda Octavia, після чого залишив авто і втік з місця події.
У Володимирі-Волинську правоохоронець побив бабусю та викрав у неї внука.
На Волині після пологів померла жінка.
13 лютого
У Нововолинську в дорослій поліклініці невідомі влаштували п'яну “гулянку” і потрощили меблі.
Волинянка звинуватила лікарів у крадіжці дитини, ті запевняють, що жінка не народжувала.
14 лютого
У Луцьку викрили нарколабораторію.
У Волинському краєзнавчому музеї влаштували «бунт» проти рішення Волиньради: працівники вимагають повернути на посаду директора.
У Нововолинську студентка випала з балкону 3-го поверху.
15 лютого
Раніше судимий чоловік зґвалтував 14 річну дівчинку з Рожищенського району.
На Волині зник студент Станіслава Кузбаков.
16 лютого
У Луцьку викрили рекламу інтернет-магазину, який продає наркотики.
18 лютого
Хостинг видання розслідувачів з Волині та Рівненщини «Четверта влада» пограбували, а сайт «поклали».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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