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Волинські шахти за минулий місяць видобули 8 тисяч тонн вугілля

Волинські шахти за минулий місяць видобули 8 тисяч тонн вугілля
У січні 2018 року видобуток вугілля в Україні скоротився на 27,3% (на 1 млн 0,8 тисяч тонн), в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, - до 2 млн 658,9 тис. тонн.

Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості в понеділок, 19 лютого.

Без урахування видобутку вугілля розташованими на непідконтрольних територіях шахтами Свердловантрацит, Ровенькиантрацит, Комсомолець Донбасу в січні минулого року, контроль над якими був втрачений у березні 2017 року, видобуток вугілля країною в січні-2018 скоротився на 3,2% (на 87,6 тисяч тонн).

Шахти Донецької області за минулий місяць забезпечили видобуток 928,3 тисяч тонн вугілля (-26,5% до січня-2017), Луганської - 49,4 тис. Тонн (-92,3%), Дніпропетровської - 1 млн 540,3 тис. тонн (-3,9%), Львівської - 132,9 тисяч тонн (-6,7%), Волинської - 8 тисяч тонн (-22,3%).

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Теги: Вугілля, Волинь, шахти, шахтарі
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