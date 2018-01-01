10 років із життя київської лавки: фотопроект

Євген Котенко.



Фото змальовують життя навколо дерев’яної лавки у Дніпровському районі Києва, – пише



Фотограф Євген Котенко почав фіксувати життя на лавки 2007 чи 2008 року. 36-річний Котенко каже: «Я не ставив собі ніяких часових меж, ніякої мети – я просто йшов на кухню і визирав із вікна. Зазвичай там було що побачити».



Котенко каже, що має теплі спогади дитинства про район, у якому він виріс, «але було й багато поганого теж, такого, про що краще не згадувати». «Найгірше було бачити, як люди, з якими я ходив до школи, пиячать на цій лавиці, а потім повзуть додому, як плазуни», – зазначає він.



«Я боявся, що, якщо я вийду туди, я перетворюся на одного з них», – додає чоловік. Як каже Котенко, герої його фотографій не помічали, що він їх знімає.



Реакція на знімки Kyiv art pub неоднозначна. «Хтось сміється, а хтось скаржиться, що я зосереджуюся тільки на алкоголіках», – сказав Котенко.



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