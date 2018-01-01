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У Львові знесуть 30-метрову стелу Меморіалу Слави

У Львові знесуть 30-метрову стелу Меморіалу Слави
У Львові розпочнуть роботи з демонтажу 30-метрової стели Меморіалу Слави на вул. Стрийській.

Про це в понеділок, 19 лютого, заявив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, – пише Zaxid.net.

«Галицька районна адміністрація при обстеженні виявила, що частина елементів конструкції цього комплексу перебуває у аварійному стані, відтак було прийнято рішення виконавчого комітету про виготовлення висновків щодо технічного стану Монумента. Зокрема ми замовили дослідження Львівської політехніки щодо стану ключових конструкцій і згідно з висновками, загальний стан несучих конструкцій – аварійний і вони підлягають демонтажу», – заявив Андрій Москаленко.

Зазначимо, що Меморіал складається з трьох елементів: тридцятиметрового бетонного стовпа, облицьованого гранітною плиткою, бронзової центральної групи та масивної залізобетонної стели з кованої міді, центр ансамблю складає скульптурна група з фігур радянського воїна і «Батьківщини-матері».

За словами заступника міського голови, у п’ятницю виконавчий комітет міста готує проект рішення про замовлення у Галицької районної адміністрації протиаварійних демонтажних робіт стели. Демонтажні роботи планують розпочати цієї весни, наразі невідома точна вартість протиаварійних робіт.

«Вже цієї п’ятниці, після прийняття рішення про демонтаж, ми зможемо розпочати протиаварійні роботи по цій стелі, яка становить небезпеку. Буде замовлена спеціальна огорожа, щоб це місце було безпечним для людей», – сказав Москаленко.

Також заступник міського голови розповів, що у мерії розглядають можливість перенесення пам’ятника в музей «Територія терору».

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Теги: Львів
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Коментарі 1
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Зачем в заголовке писать провокационную фразу?
Не снесут, а демонтируют из-за аварийности.
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