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У квартирі почала тліти підлога: на Волині горів підвал багатоповерхівки. ФОТО

У квартирі почала тліти підлога: на Волині горів підвал багатоповерхівки. ФОТО
На вулиці Грушевського у будинку 39 в Іваничах горіло підвальне приміщення. Невідомі скоїли крадіжку, а щоб знищити докази своєї причетності – влаштували пожежу.

Про це повідомляє БУГ.

Викрадення речей з підвалу траплялося раніше – крали в основному інструменти. Були випадки, коли навіть із залишеного тут робочого одягу злодії забирали гроші та сигарети. Однак цього разу злочин ледь не став фатальним.

«Пожежа в підвалі виникла з п’ятниці на суботу. У мене підлога почала горіти, весь дим йшов в квартиру. Знизу від підлоги стали тліти шпалери. Ще 5 хвилин – і зайнялася б уся квартира, тут досі стоїть запах диму. Перед пожежею в підвалі хтось зірвав замки з дверей, у людей покрали банки з салом. Поліція приїхала – сиділи в машині, ніхто не виходив і нічого не дивився», – розповідає Руслана Шолудько, квартира якої знаходиться відразу над підвальним приміщенням.

У підвалі біля дверей досі лежать замки, зірвані злодіями. «Видно, зробили це звечора, а тоді підпалили і все. Ось замок зірвали, скобу вирвали, банки покрали», – розповідають мешканці.

Люди, які живуть тут більше 20-ти років, розповідають, що крадіжки стаються тут не вперше, але випадків підпалу до цього не було. Вогонь поширився саме з цієї частини приміщення.

Мешканці у підвальному приміщенні знайшли банківську картку і занесли в поліцію, аби правоохоронці з’ясували, кому вона належить. Можливо, її загубив хтось із злочинців, – припускають вони.

У підвалі пошкоджені майже всі замки на дверях. Працівники ВУКГ кажуть, що пожежа не могла виникнути внаслідок замикання електропроводки. Кабель розплавився тільки в одному місці через високу температуру внаслідок пожежі.

В суботу, 17-го лютого, будинок був відключений від світла, працівники ВУКГ працювали тут весь день.

У поліції натомість повідомляють, що із заявами про крадіжку ніхто не звертався. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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Теги: пожежа, НП
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