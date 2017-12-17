Ковельська спортсменка здобула «срібло» в міжнародному турнірі
19 лютий, 21:00
Ковельська спортсменка Юлія Ткач здобула срібну нагороду в міжнародному турнірі з вільної боротьби.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
«18 лютого Юлія Ткач здобула срібну нагороду міжнародного турніру «Klippan Lady Open» у ваговій категорії 62 кілограми. Суперницею Юлії у поєдинку була О.Хеннінгсон зі Швеції» , - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
«18 лютого Юлія Ткач здобула срібну нагороду міжнародного турніру «Klippan Lady Open» у ваговій категорії 62 кілограми. Суперницею Юлії у поєдинку була О.Хеннінгсон зі Швеції» , - йдеться у повідомленні.
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