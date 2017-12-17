Ковельська спортсменка здобула «срібло» в міжнародному турнірі

Юлія Ткач здобула срібну нагороду в міжнародному турнірі з вільної боротьби.



Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.



«18 лютого Юлія Ткач здобула срібну нагороду міжнародного турніру «Klippan Lady Open» у ваговій категорії 62 кілограми. Суперницею Юлії у поєдинку була О.Хеннінгсон зі Швеції» , - йдеться у повідомленні.





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