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Волинянин катався на авто зі зброєю

Волинянин катався на авто зі зброєю
У Любомлі зупинили авто, в салоні якого виявили ніж та пістолет.

Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Так, вранці 18 лютого співробітники групи реагування патрульної поліції на вулиці Володимирській зупинили автомобіль Volkswagen Passat. За кермом транспортного засобу перебував 33-річний місцевий житель.

Під час огляду в салоні автомобіля поліцейські виявили ніж та пістолет. Їх вилучили та направили для проведення експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС. За її висновками поліція надасть правову оцінку події.

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Теги: зброя
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Коментарі 3
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Певно атавіста їхав виконувати обов'язки.
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Цікаво, на яких підставах поліції надається право проводити обшук автомобіля ?
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це ж ще й патрійота! Треба відпустити...
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