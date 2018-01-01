Волинянин катався на авто зі зброєю

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У Любомлі зупинили авто, в салоні якого виявили ніж та пістолет.
Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, вранці 18 лютого співробітники групи реагування патрульної поліції на вулиці Володимирській зупинили автомобіль Volkswagen Passat. За кермом транспортного засобу перебував 33-річний місцевий житель.
Під час огляду в салоні автомобіля поліцейські виявили ніж та пістолет. Їх вилучили та направили для проведення експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС. За її висновками поліція надасть правову оцінку події.
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Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, вранці 18 лютого співробітники групи реагування патрульної поліції на вулиці Володимирській зупинили автомобіль Volkswagen Passat. За кермом транспортного засобу перебував 33-річний місцевий житель.
Під час огляду в салоні автомобіля поліцейські виявили ніж та пістолет. Їх вилучили та направили для проведення експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС. За її висновками поліція надасть правову оцінку події.
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Коментарі 3
Певно атавіста їхав виконувати обов'язки.
Цікаво, на яких підставах поліції надається право проводити обшук автомобіля ?
це ж ще й патрійота! Треба відпустити...
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