На Волині ще одна людина захворіла на хворобу Боткіна
Сьогодні, 15:49
У селі Піща Шацького району – новий випадок захворювання на гепатит А.
Про це повідомляють у Волинської обласному лабораторному центрі МОЗУ.
Так, протягом тижня що минув, захворіла ще одна доросла особа. Всього за період спалаху постраждало 10 осіб, з яких 4 дітей шкільного віку. 8 людей уже виписали з лікарні в задовільному стані.
За результатами епідрозслідування, всі захворювання виникли в зв’язку з контактами по родинних та дружніх зв’язках у побуті.
Дирекція школи, за рекомендацією лікарів-епідеміологів, розробила план заходів із локалізації та ліквідації осередку захворювання, згідно з яким тимчасово припинили роботу харчоблоку, додатково закупили миючі та дезінфікуючі засоби, посилили контроль за режимом прибирання в закладі та дотриманням правил особистої гігієни учнями.
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Про це повідомляють у Волинської обласному лабораторному центрі МОЗУ.
Так, протягом тижня що минув, захворіла ще одна доросла особа. Всього за період спалаху постраждало 10 осіб, з яких 4 дітей шкільного віку. 8 людей уже виписали з лікарні в задовільному стані.
За результатами епідрозслідування, всі захворювання виникли в зв’язку з контактами по родинних та дружніх зв’язках у побуті.
Дирекція школи, за рекомендацією лікарів-епідеміологів, розробила план заходів із локалізації та ліквідації осередку захворювання, згідно з яким тимчасово припинили роботу харчоблоку, додатково закупили миючі та дезінфікуючі засоби, посилили контроль за режимом прибирання в закладі та дотриманням правил особистої гігієни учнями.
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