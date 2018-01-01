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На Волині ще одна людина захворіла на хворобу Боткіна

На Волині ще одна людина захворіла на хворобу Боткіна
У селі Піща Шацького району – новий випадок захворювання на гепатит А.

Про це повідомляють у Волинської обласному лабораторному центрі МОЗУ.

Так, протягом тижня що минув, захворіла ще одна доросла особа. Всього за період спалаху постраждало 10 осіб, з яких 4 дітей шкільного віку. 8 людей уже виписали з лікарні в задовільному стані.

За результатами епідрозслідування, всі захворювання виникли в зв’язку з контактами по родинних та дружніх зв’язках у побуті.

Дирекція школи, за рекомендацією лікарів-епідеміологів, розробила план заходів із локалізації та ліквідації осередку захворювання, згідно з яким тимчасово припинили роботу харчоблоку, додатково закупили миючі та дезінфікуючі засоби, посилили контроль за режимом прибирання в закладі та дотриманням правил особистої гігієни учнями.

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Теги: медицина, здоров'я, гепатит
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