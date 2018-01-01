«Я проти того, щоб комунальні підприємства займались бізнесом», - Петро Нестерук





При цьому мерія не проводила ніяких обговорень з підприємцями, навіть колеги-депутати з опозиції дізналися про наміри влади за три дні до сесії, - пише



Чітких пояснень як і, головне, за які кошти буде функціонувати нова «фірма», немає. Однак, 500 тисяч гривень у статутний фонд уже передбачили! Про те, чого реально слід очікувати від такого бізнес-плану «УКРОПу», який опинився біля керма міста, ми запитали у голови фракції БПП «Солідарність» у міській раді Петра Нестерука.



Міська рада несподівано для всіх створила КП «Луцькі ринки». На вашу думку, яка потреба у тому підприємстві?



- Варто наголосити, що теперішня влада КП «Луцькі ринки» просувала дуже поспішно. Проект рішення принесли на нашу депутатську комісію з підприємництва за кілька днів до сесії. Думкою підприємців і тих депутатів, хто не в більшості, особливо не цікавились. Десь хтось прийняв рішення і «укропівська» машина запрацювала на його реалізацію. Отже, це було дуже потрібно владі. І вона, очевидно, має власний план. Не виключаю захоплення нових земельних ділянок та посилення сфер одноосібного впливу.



Я особисто є противником того, щоб комунальні підприємства займалися бізнесом. Як то кажуть, «Кесареве кесарю, а Богу Боже». Місцеве самоврядування повинне бути розпорядником коштів платників податків, забезпечувати розвиток та розбудову міста, функціонування соціальної, культурної, освітньої, комунальної, туристичної та інших сфер міста. Міська влада може і повинна співпрацювати з бізнесом для створення нових робочих місць, залучення інвестицій, відкриття нових підприємств, створювати умови для конкуренції та розвитку бізнесу.



Якщо влада в особі комунального підприємства регулюватиме діяльність ринку – це буде повернення назад в Радянський Союз. Замість цивілізованих ринкових відносин – знову тотальний контроль і управління з боку владної структури. Я певний, що коли не буде конкуренції, то не буде ні розвитку ринків, ні самого підприємства...



Що означає «не буде конкуренції»?



- А про яку конкуренцію може йтися, якщо комунальному підприємству землю виділяють поза конкурсом, у жодних тендерах комунальні підприємства участі не беруть, тобто мають пріоритети перед бізнесовими підприємствами. Також КП можуть бути звільнені від земельного податку. Ідеальні умови, правда? Натомість, комерційні підприємства платять податки в бюджет держави та міста! Якщо функціонуватиме це комунальне підприємство, не буде тендеру оренди землі.



До того ж, якщо мова йде про облспоживспілку, ще й доведеться орендувати комунікації, які вони там за всі ці роки зробили. Якщо ж місто не захоче платити облспоживспілці гроші, то потрібно буде виділяти кошти, щоб зробити свої комунікації. Знову витрати! Навіть для створення КП «Луцькі ринки» уже передбачили в статуті з міської казни півмільйона гривень. Це не підприємство, а безодня для вкидання туди грошей.



Але перш, ніж так розкидатися бюджетними ресурсами, треба розуміти, як ту казну поповнювати. Рекомендую, наприклад, Ігорю Ігоровичу Поліщуку, головному луцькому «укропівцю», вийти з кабінету і хоч десь по-справжньому попрацювати, долучитися до наповнення бюджету, а не тільки до його розподілу.



Чому ви так впевнені, що комунальне підприємство апріорі дотаційне і не здатне заробляти?



- А це показує досвід. На сьогодні у Луцьку майже немає таких підприємств, що хоча б заробляють самі на себе, не говорячи про прибуток. Зараз такими є хіба що зоопарк і Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування, який обслуговує міські кладовища. А подивіться на «Луцьке підприємство електротранспорту» чи «Парки та сквери»? З кишень лучан постійно йдуть величезні кошти на їхнє утримання. А який результат?



Зараз, якщо у Луцьку говорять про проблему ринків, то найчастіше мова йде про Старий ринок і необхідність його перенесення. А чи не помічали ви проблем по інших ринках?



- Проблем достатньо: санітарних, безпекових, культурних, естетичних. Актуальною для всіх луцьких ринків є проблема з парковками. У піковий час біля ринків, зокрема і біля «Варшавського», проїхати спокійно просто неможливо. Тобто в такому форматі ринки функціонувати не можуть. Їх потрібно модернізувати.



Саме новостворене КП стосується в першу чергу 0,6 га Старого ринку, тієї його частини, де договір оренди з облспоживспілкою закінчився. Що робитиме КП з рештою16 ринками, які присутні в обласному центрі? Які взаємостосунки будуватиме з власниками і підприємцями? Які методи використовуватиме в своїй роботі? Поки питань більше як відповідей…



Ви буваєте на базарі?



- Так, звісно. Ми з дружиною на ринку полюбляємо купувати домашні продукти, які просто не знайти у супермаркетах: домашня курочка, яйця, сметана. Зокрема, їздимо на «Варшавку», бо нам туди ближче. Тож про проблеми ці знаю не з чуток.



А чому, на вашу думку, із ринку хочуть витіснити облспоживспілку? Тим паче, якщо вона сплатила 13 млн. грн. до бюджету у 2017 році?



Я не захищаю облспоживспілку, але «укропівці» хочуть її знищити і не говорять про це вголос. Якщо їх не влаштовує облспоживспілка, то чому б не оголосити конкурс на обслуговування міських ринків? Я впевнений, що знайдуться підприємства, які захочуть взяти участь у конкурсі. А міській раді треба буде тільки підписати договір на вигідних для міста умовах і контролювати цю роботу. Для чого лізти у ту «базарну кухню»?



Я, як підприємець, знаю наскільки непросто вести таку діяльність, адже треба мати досвід у веденні бізнесу. А ще потрібен стимул працювати на результат, а не відсиджувати робочий день. Яким може бути стимул у п’яти працівників КП «Луцькі ринки» робити все, щоб підприємство було успішним? Я не знаю… Вони у будь-якому випадку отримають ту ж зарплату, яку їм нарахують з наших податків.



Якщо гроші закінчаться, то вони прийдуть на сесію, «поплачуться», і ми не зможемо відмовити, бо ж рада є засновником «Луцьких ринків». Натомість, приватний бізнес не прийде у Луцькраду просити гроші.



Є думка, що підприємцям варто створити свій кооператив і напряму працювати з міською радою. Як думаєте, це реально?



- Думаю, так. Ось дивіться, скільки років через системи ЖЕКів ми прагнули ефективно налагодити існування системи обслуговування житлового фонду. В результаті ЖЕКи без грошей, житловий фонд «вбитий». Почали створювати ОСББ, люди самостійно взялися вирішувати долю власного житлового фонду, створювати адміністративний штат, виплачувати власні кошти. Справа почала налагоджуватися. Хто, як не самі «базарники», знають свої проблеми? Можливо, доцільно дати їм можливість самостійно вирішувати наявні проблеми. А контроль залишити за міськрадою.



Чимало кооперативів уже починають доводити свою ефективність. Щоправда, в наших людей ще є недостатньо позитивного досвіду, щоб рішуче взятися за цю справу. А вона може бути перспективною! Можна пробувати працювати у цьому напрямку. Головне, аби громада не залишилася з одним варіантом – повної залежності ринків від монопольної структури КП «Луцькі ринки», в якої шанси розвитку, м’яко кажучи, дуже мізерні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк у лютому підірвала новина про те, що міська рада створила нове комунальне підприємство «Луцькі ринки».При цьому мерія не проводила ніяких обговорень з підприємцями, навіть колеги-депутати з опозиції дізналися про наміри влади за три дні до сесії, - пише «Район. Луцьк». Чітких пояснень як і, головне, за які кошти буде функціонувати нова «фірма», немає. Однак, 500 тисяч гривень у статутний фонд уже передбачили! Про те, чого реально слід очікувати від такого бізнес-плану «УКРОПу», який опинився біля керма міста, ми запитали у голови фракції БПП «Солідарність» у міській радіМіська рада несподівано для всіх створила КП «Луцькі ринки». На вашу думку, яка потреба у тому підприємстві?- Варто наголосити, що теперішня влада КП «Луцькі ринки» просувала дуже поспішно. Проект рішення принесли на нашу депутатську комісію з підприємництва за кілька днів до сесії. Думкою підприємців і тих депутатів, хто не в більшості, особливо не цікавились. Десь хтось прийняв рішення і «укропівська» машина запрацювала на його реалізацію. Отже, це було дуже потрібно владі. І вона, очевидно, має власний план. Не виключаю захоплення нових земельних ділянок та посилення сфер одноосібного впливу.Я особисто є противником того, щоб комунальні підприємства займалися бізнесом. Як то кажуть, «Кесареве кесарю, а Богу Боже». Місцеве самоврядування повинне бути розпорядником коштів платників податків, забезпечувати розвиток та розбудову міста, функціонування соціальної, культурної, освітньої, комунальної, туристичної та інших сфер міста. Міська влада може і повинна співпрацювати з бізнесом для створення нових робочих місць, залучення інвестицій, відкриття нових підприємств, створювати умови для конкуренції та розвитку бізнесу.Якщо влада в особі комунального підприємства регулюватиме діяльність ринку – це буде повернення назад в Радянський Союз. Замість цивілізованих ринкових відносин – знову тотальний контроль і управління з боку владної структури. Я певний, що коли не буде конкуренції, то не буде ні розвитку ринків, ні самого підприємства...Що означає «не буде конкуренції»?- А про яку конкуренцію може йтися, якщо комунальному підприємству землю виділяють поза конкурсом, у жодних тендерах комунальні підприємства участі не беруть, тобто мають пріоритети перед бізнесовими підприємствами. Також КП можуть бути звільнені від земельного податку. Ідеальні умови, правда? Натомість, комерційні підприємства платять податки в бюджет держави та міста! Якщо функціонуватиме це комунальне підприємство, не буде тендеру оренди землі.До того ж, якщо мова йде про облспоживспілку, ще й доведеться орендувати комунікації, які вони там за всі ці роки зробили. Якщо ж місто не захоче платити облспоживспілці гроші, то потрібно буде виділяти кошти, щоб зробити свої комунікації. Знову витрати! Навіть для створення КП «Луцькі ринки» уже передбачили в статуті з міської казни півмільйона гривень. Це не підприємство, а безодня для вкидання туди грошей.Але перш, ніж так розкидатися бюджетними ресурсами, треба розуміти, як ту казну поповнювати. Рекомендую, наприклад, Ігорю Ігоровичу Поліщуку, головному луцькому «укропівцю», вийти з кабінету і хоч десь по-справжньому попрацювати, долучитися до наповнення бюджету, а не тільки до його розподілу.Чому ви так впевнені, що комунальне підприємство апріорі дотаційне і не здатне заробляти?- А це показує досвід. На сьогодні у Луцьку майже немає таких підприємств, що хоча б заробляють самі на себе, не говорячи про прибуток. Зараз такими є хіба що зоопарк і Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування, який обслуговує міські кладовища. А подивіться на «Луцьке підприємство електротранспорту» чи «Парки та сквери»? З кишень лучан постійно йдуть величезні кошти на їхнє утримання. А який результат?Зараз, якщо у Луцьку говорять про проблему ринків, то найчастіше мова йде про Старий ринок і необхідність його перенесення. А чи не помічали ви проблем по інших ринках?- Проблем достатньо: санітарних, безпекових, культурних, естетичних. Актуальною для всіх луцьких ринків є проблема з парковками. У піковий час біля ринків, зокрема і біля «Варшавського», проїхати спокійно просто неможливо. Тобто в такому форматі ринки функціонувати не можуть. Їх потрібно модернізувати.Саме новостворене КП стосується в першу чергу 0,6 га Старого ринку, тієї його частини, де договір оренди з облспоживспілкою закінчився. Що робитиме КП з рештою16 ринками, які присутні в обласному центрі? Які взаємостосунки будуватиме з власниками і підприємцями? Які методи використовуватиме в своїй роботі? Поки питань більше як відповідей…Ви буваєте на базарі?- Так, звісно. Ми з дружиною на ринку полюбляємо купувати домашні продукти, які просто не знайти у супермаркетах: домашня курочка, яйця, сметана. Зокрема, їздимо на «Варшавку», бо нам туди ближче. Тож про проблеми ці знаю не з чуток.А чому, на вашу думку, із ринку хочуть витіснити облспоживспілку? Тим паче, якщо вона сплатила 13 млн. грн. до бюджету у 2017 році?Я не захищаю облспоживспілку, але «укропівці» хочуть її знищити і не говорять про це вголос. Якщо їх не влаштовує облспоживспілка, то чому б не оголосити конкурс на обслуговування міських ринків? Я впевнений, що знайдуться підприємства, які захочуть взяти участь у конкурсі. А міській раді треба буде тільки підписати договір на вигідних для міста умовах і контролювати цю роботу. Для чого лізти у ту «базарну кухню»?Я, як підприємець, знаю наскільки непросто вести таку діяльність, адже треба мати досвід у веденні бізнесу. А ще потрібен стимул працювати на результат, а не відсиджувати робочий день. Яким може бути стимул у п’яти працівників КП «Луцькі ринки» робити все, щоб підприємство було успішним? Я не знаю… Вони у будь-якому випадку отримають ту ж зарплату, яку їм нарахують з наших податків.Якщо гроші закінчаться, то вони прийдуть на сесію, «поплачуться», і ми не зможемо відмовити, бо ж рада є засновником «Луцьких ринків». Натомість, приватний бізнес не прийде у Луцькраду просити гроші.Є думка, що підприємцям варто створити свій кооператив і напряму працювати з міською радою. Як думаєте, це реально?- Думаю, так. Ось дивіться, скільки років через системи ЖЕКів ми прагнули ефективно налагодити існування системи обслуговування житлового фонду. В результаті ЖЕКи без грошей, житловий фонд «вбитий». Почали створювати ОСББ, люди самостійно взялися вирішувати долю власного житлового фонду, створювати адміністративний штат, виплачувати власні кошти. Справа почала налагоджуватися. Хто, як не самі «базарники», знають свої проблеми? Можливо, доцільно дати їм можливість самостійно вирішувати наявні проблеми. А контроль залишити за міськрадою.Чимало кооперативів уже починають доводити свою ефективність. Щоправда, в наших людей ще є недостатньо позитивного досвіду, щоб рішуче взятися за цю справу. А вона може бути перспективною! Можна пробувати працювати у цьому напрямку. Головне, аби громада не залишилася з одним варіантом – повної залежності ринків від монопольної структури КП «Луцькі ринки», в якої шанси розвитку, м’яко кажучи, дуже мізерні.

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