«Я пишаюсь, що був на Майдані». У Луцьку пригадували Революцію Гідності

З нагоди 4-ої річниці Революції Гідності у Луцькому Палаці Культури відбулась зустріч із учасниками Майдану та відкрили фотовиставку Олександра Тимошенка «Розстріляний майдан».Подія відбулась у понеділок, 19 лютого.Метою цього заходу є ознайомлення молодого покоління з подіями 4-ьох річної давності.Керівник 35-ої Сотні «Волинська Січ»розповів: в 2013 році не вірив, що це могло перерости у майдан.«У січні я приєднався до побратимів з 15-ої сотні у місті Києві, і тоді ми розпочали події, які пізніше назвали «Вогнехрещою». Саме тоді ми зрозуміли, що такий майдан потрібно згортати або продовжувати його у іншій формі. Тоді почались перші серйозні сутички з правоохоронцями та перші жертви. Ми зрозуміли, що перейшли межу закону тому зупинятись було вже неможливо».«Свою сотню ми формували за принципом вихідців з Волинської області. Хоча до наших рядів входили і бійці з Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей. 24 січня 2014 року була створена 35-та сотня самооборони «Волинська Січ», – додав Павло Данильчук.«Назва Небесної Сотні виникла приблизно тоді, коли снайпера розстріляли понад 40 людей на вулиці Інститутській 18 лютого 2014 року», - зауважив він.На закінчення Павло Данильчук додав: «Дуже важливо не просто розуміти, що такі події відбулись і вони стали частиною нашої історії, а щоб ви розуміли, що ця боротьба не завершена. Це боротьба за нас усіх».тає бійцями з «Волинської Січі», які отримали серйозні поранення під час подій на Майдані.Жовтовський розповів, що під час подій на Майдані він побачив страх, відчай та лють.«Але страх побачив не в тих людях, котрі стояли поруч, а страх бачив в обличчі тих «космонавтів», які тремтіли, коли бачили хлопців з дерев’яними щитами та іншими примітивними засобами оборони», - зауважив він.Також Жовтовський заперечив факт, що у бійців летіли гумові кулі. «Це брехня з перших днів. Гумовими кулями стріляли лиш одиниці стрілків, а більшість стріляли бойовими набоями», - сказав він.Олександр Нечипорук під час Майдану отримав близько 8-ми вогнепальних поранень. Найсерйозніше поранення на нозі, лікування якої продовжується й по сьогоднішній день.«Коли я дізнався, що планується Мирна Хода на 18 лютого, я думав, що це буде така ж хода, як і раніше. Думав, що побрязкають щитами та й все. Проте я помилявся. Наша влада тоді все ж зробила цю «м’ясорубку», - зазначив майданівець.«Незважаючи на проблеми зі здоров’ям після цих подій, я пишаюсь, що був на Майдані, та тим, що ми разом з хлопцями творили історію нашої країни. Тепер за межами України усі знають, хто такі українці», - додав Нечипорук.Завершився захід переглядом кінофільму «Зима, що нас змінила».