Зросте вартість передплати на газети

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Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» підвищить вартість тарифів на підписку періодичних друкованих видань на 24,7% з липня 2018 року.
Про це сказано в повідомленні компанії, – пише Gazeta.ua із посиланням на «Українські Новини»
«При цьому тарифна рада при Міністерстві інфраструктури погодила поступове збільшення тарифу на підписку друкованих видань, адже на це є відповідні підстави – зростання фонду оплати праці, логістичні видатки. Підвищення тарифу відбудеться у два етапи: на 24,7% із другого півріччя 2018 і на 19,2% з 1 січня 2019, тільки тоді ціна послуги має вийти на рівень собівартості», – заявляють в компанії.
«Укрпошта» не буде підвищувати тарифи на підписку жителям Донецької та Луганської областей і має намір розробити механізм збереження вартості підписки для жителів цих регіонів.
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Про це сказано в повідомленні компанії, – пише Gazeta.ua із посиланням на «Українські Новини»
«При цьому тарифна рада при Міністерстві інфраструктури погодила поступове збільшення тарифу на підписку друкованих видань, адже на це є відповідні підстави – зростання фонду оплати праці, логістичні видатки. Підвищення тарифу відбудеться у два етапи: на 24,7% із другого півріччя 2018 і на 19,2% з 1 січня 2019, тільки тоді ціна послуги має вийти на рівень собівартості», – заявляють в компанії.
«Укрпошта» не буде підвищувати тарифи на підписку жителям Донецької та Луганської областей і має намір розробити механізм збереження вартості підписки для жителів цих регіонів.
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