Лучан кличуть на зустріч із музикантами «Давньої казки»

Волинська обласна бібліотека для дітей запрошує усіх охочих на музичний калейдоскоп «Ллється магія мелодій» з учасниками гурту «Давня казка».Про це повідомляє прес-служба бібліотеки.Гості розкажуть історію виникнення гурту та його назви, поділяться цікавими випадками з творчого життя. Під час заходу будуть лунати пісні з репертуару гурту «Давня казка», присутні матимуть можливість більше дізнатися про творчість музикантів, поставивши власні запитання.Захід відбудеться в приміщенні Волинської обласної бібліотеки для дітей (пр. Волі, 37) 22 лютого 2018 року об 11 год. 30хв.Контакти: прес-служба Волинської обласної бібліотеки для дітей.Тетяна Занюк: роб.757 961, моб.(050) 5965004