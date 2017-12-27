Лучан кличуть на зустріч із музикантами «Давньої казки»
Сьогодні, 16:18
Волинська обласна бібліотека для дітей запрошує усіх охочих на музичний калейдоскоп «Ллється магія мелодій» з учасниками гурту «Давня казка».
Про це повідомляє прес-служба бібліотеки.
Гості розкажуть історію виникнення гурту та його назви, поділяться цікавими випадками з творчого життя. Під час заходу будуть лунати пісні з репертуару гурту «Давня казка», присутні матимуть можливість більше дізнатися про творчість музикантів, поставивши власні запитання.
Захід відбудеться в приміщенні Волинської обласної бібліотеки для дітей (пр. Волі, 37) 22 лютого 2018 року об 11 год. 30хв.
Контакти: прес-служба Волинської обласної бібліотеки для дітей.
Тетяна Занюк: роб.757 961, моб.(050) 5965004
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Про це повідомляє прес-служба бібліотеки.
Гості розкажуть історію виникнення гурту та його назви, поділяться цікавими випадками з творчого життя. Під час заходу будуть лунати пісні з репертуару гурту «Давня казка», присутні матимуть можливість більше дізнатися про творчість музикантів, поставивши власні запитання.
Захід відбудеться в приміщенні Волинської обласної бібліотеки для дітей (пр. Волі, 37) 22 лютого 2018 року об 11 год. 30хв.
Контакти: прес-служба Волинської обласної бібліотеки для дітей.
Тетяна Занюк: роб.757 961, моб.(050) 5965004
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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