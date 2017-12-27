вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан кличуть на зустріч із музикантами «Давньої казки»

Лучан кличуть на зустріч із музикантами «Давньої казки»
Волинська обласна бібліотека для дітей запрошує усіх охочих на музичний калейдоскоп «Ллється магія мелодій» з учасниками гурту «Давня казка».

Про це повідомляє прес-служба бібліотеки.

Гості розкажуть історію виникнення гурту та його назви, поділяться цікавими випадками з творчого життя. Під час заходу будуть лунати пісні з репертуару гурту «Давня казка», присутні матимуть можливість більше дізнатися про творчість музикантів, поставивши власні запитання.

Захід відбудеться в приміщенні Волинської обласної бібліотеки для дітей (пр. Волі, 37) 22 лютого 2018 року об 11 год. 30хв.

Контакти: прес-служба Волинської обласної бібліотеки для дітей.
Тетяна Занюк: роб.757 961, моб.(050) 5965004

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Давня казка, бібліотека
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Живі» черги в ЦНАПі: лучан просять допомогти вирішити проблему
Сьогодні, 16:41
Лучан кличуть на зустріч із музикантами «Давньої казки»
Сьогодні, 16:18
Зросте вартість передплати на газети
Сьогодні, 16:11
«Я пишаюсь, що був на Майдані». У Луцьку пригадували Революцію Гідності
Сьогодні, 16:09
У PremierCity – фестиваль українських короткометражок
Сьогодні, 16:07
Схожі новини
На Волині бібліотеки отримують незначну кількість книг На Волині бібліотеки отримують незначну кількість книг
01 лютий, 18:01
Ліквідують медичну бібліотеку на Волині Ліквідують медичну бібліотеку на Волині
13 січень, 01:49
Без заборон: у Львові відкрилася унікальна бібліотека. ВІДЕО Без заборон: у Львові відкрилася унікальна бібліотека. ВІДЕО
27 грудень, 2017, 13:53
Як живуть бібліотеки на периферії Волині Як живуть бібліотеки на периферії Волині
22 грудень, 2017, 08:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ківерцях оригінально провчили містян, які розкидали сміття
Сьогодні, 07:41
 1
Лісівники показали, як підкорюють волинські джунглі. ФОТО
18 лютий, 12:55
 1
«Живі» черги в ЦНАПі: лучан просять допомогти вирішити проблему
Сьогодні, 16:41
 0
Лучан кличуть на зустріч із музикантами «Давньої казки»
Сьогодні, 16:18
 0
Зросте вартість передплати на газети
Сьогодні, 16:11
 0
Медіа
відео
1/8