«Живі» черги в ЦНАПі: лучан просять допомогти вирішити проблему





Аби визначити думку лучан, в установі «запустили» опитування, – йдеться на сторінці ЦНАП у Facebook.



«Шановні відвідувачі, просимо вас взяти участь в опитуванні щодо вирішення проблеми так званих «живих черг», які щоранку формуються біля стін ЦНАП, аби отримати талон електронної черги на подачу документів на виготовлення закордонного паспорта, що своєю чергою, призводить до непорозумінь між відвідувачами та спекуляцій й зловживань зі сторони окремих осіб», – зазначають в дописі.



«Нам важливо почути Вашу думку щодо переведення електронної черги на подачу документів на виготовлення закордонного паспорта виключно у формат попереднього запису на тривалий термін?!» – йдеться в тексті повідомлення.



Проголосувати можна за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перевести чергу у формат попереднього запису чи лишити щоденну електронну чергу вирішують у луцькому ЦНАПі.Аби визначити думку лучан, в установі «запустили» опитування, – йдеться на сторінці ЦНАП у Facebook.«Шановні відвідувачі, просимо вас взяти участь в опитуванні щодо вирішення проблеми так званих «живих черг», які щоранку формуються біля стін ЦНАП, аби отримати талон електронної черги на подачу документів на виготовлення закордонного паспорта, що своєю чергою, призводить до непорозумінь між відвідувачами та спекуляцій й зловживань зі сторони окремих осіб», – зазначають в дописі.«Нам важливо почути Вашу думку щодо переведення електронної черги на подачу документів на виготовлення закордонного паспорта виключно у формат попереднього запису на тривалий термін?!» – йдеться в тексті повідомлення.Проголосувати можна за посиланням

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію