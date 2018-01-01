Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 лютого





У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі близько -10…-6 градусів, удень – -1…+1. Вітер східний, південний і південно-східний, 1-5 м/с.



До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі близько -10…-6 градусів, удень – -1…+1. Вітер східний, південний і південно-східний, 1-5 м/с.До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.

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