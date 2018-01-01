Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 лютого
19 лютий, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько -10…-6 градусів, удень – -1…+1. Вітер східний, південний і південно-східний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.
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У Луцьку, Світязі, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько -10…-6 градусів, удень – -1…+1. Вітер східний, південний і південно-східний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.
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