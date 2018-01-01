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Публічна лекція Ольги Бєлькової в рамках проекту «Школа свідомого громадянина». ВІДЕО

Публічна лекція Ольги Бєлькової в рамках проекту «Школа свідомого громадянина». ВІДЕО
У Луцьку в межах проекту «Школа свідомого громадянина» відбулася зустріч з народним депутатом Ольгою Бєльковою.

До обласного центру видатна жінка завітала 13 лютого на запрошення Громадського Руху «СВІДОМІ».

Варто додати, що у Ольги Бєлькової є три вищі освіти: економічна, юридична та не так давно, як йшлося вище, вона закінчила Гарвард.

Далі лекторка розповідала про історію свого життя та взаємозв'язок освіти та кар'єри.

Вашій увазі відеозапис лекції Ольги Бєлькової в Луцьку.



Щоб прочитати звіт ВолиньPost з лекції Ольги Бєлькової, натисніть тут.

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Теги: Ольга Бєлькова, Свідомі, Школа свідомого громадянина
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