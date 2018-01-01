Публічна лекція Ольги Бєлькової в рамках проекту «Школа свідомого громадянина». ВІДЕО

Ольгою Бєльковою.



До обласного центру видатна жінка завітала 13 лютого на запрошення Громадського Руху «СВІДОМІ».



Варто додати, що у Ольги Бєлькової є три вищі освіти: економічна, юридична та не так давно, як йшлося вище, вона закінчила Гарвард.



Далі лекторка розповідала про історію свого життя та взаємозв'язок освіти та кар'єри.



Вашій увазі відеозапис лекції Ольги Бєлькової в Луцьку.







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