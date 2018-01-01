Публічна лекція Ольги Бєлькової в рамках проекту «Школа свідомого громадянина». ВІДЕО
19 лютий, 20:00
У Луцьку в межах проекту «Школа свідомого громадянина» відбулася зустріч з народним депутатом Ольгою Бєльковою.
До обласного центру видатна жінка завітала 13 лютого на запрошення Громадського Руху «СВІДОМІ».
Варто додати, що у Ольги Бєлькової є три вищі освіти: економічна, юридична та не так давно, як йшлося вище, вона закінчила Гарвард.
Далі лекторка розповідала про історію свого життя та взаємозв'язок освіти та кар'єри.
Вашій увазі відеозапис лекції Ольги Бєлькової в Луцьку.
Щоб прочитати звіт ВолиньPost з лекції Ольги Бєлькової, натисніть тут.
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До обласного центру видатна жінка завітала 13 лютого на запрошення Громадського Руху «СВІДОМІ».
Варто додати, що у Ольги Бєлькової є три вищі освіти: економічна, юридична та не так давно, як йшлося вище, вона закінчила Гарвард.
Далі лекторка розповідала про історію свого життя та взаємозв'язок освіти та кар'єри.
Вашій увазі відеозапис лекції Ольги Бєлькової в Луцьку.
Щоб прочитати звіт ВолиньPost з лекції Ольги Бєлькової, натисніть тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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