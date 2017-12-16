вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На ярмарку у Володимирі для дітей атовців зібрали понад 40 тисяч

На ярмарку у Володимирі для дітей атовців зібрали понад 40 тисяч
Представники ГО «Об’єднання «Активіст» провели вже традиційний благодійний ярмарок у Володимирі-Волинському.

Про це у соціальній мережі Facebook написала волонтерка Віра Сергєєва.

Волонтери вже вчетверте провели у Володимирі Волинському благодійний ярмарок, приурочивши його до Стрітення. Цього року їм вдалося зібрати 42,5 тисячі гривень. Всі кошти підуть на добрі справи для дітей учасників АТО.

«Дякуємо всім, хто завжди поруч і завжди допомагає. Дякуємо громаді міста, яка не лишається осторонь благодійності», – зазначила Віра Сергєєва.

На ярмарку у Володимирі для дітей атовців зібрали понад 40 тисяч
На ярмарку у Володимирі для дітей атовців зібрали понад 40 тисяч

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ярмарок, благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани лишаються з водою: обленерго перенесло «час Х»
19 лютий, 21:45
Сім’я підприємців на луцькому ринку роздає хліб пенсіонерам
19 лютий, 21:19
На ярмарку у Володимирі для дітей атовців зібрали понад 40 тисяч
19 лютий, 21:12
Ковельська спортсменка здобула «срібло» в міжнародному турнірі
19 лютий, 21:00
В Україні стартували іспити для суддів
19 лютий, 20:39
Схожі новини
Маленькі лучани влаштували благодійний ярмарок у школі. ВІДЕО Маленькі лучани влаштували благодійний ярмарок у школі. ВІДЕО
16 грудень, 2017, 14:04
У «ПортCity» на вихідних – благодійний ярмарок та концерт У «ПортCity» на вихідних – благодійний ярмарок та концерт
07 грудень, 2017, 18:01
У Луцьку - триденний ярмарок-розпродаж У Луцьку - триденний ярмарок-розпродаж
15 листопад, 2017, 20:21
Луцька дітвора влаштувала ярмарок, щоб допомогти атовцям Луцька дітвора влаштувала ярмарок, щоб допомогти атовцям
24 жовтень, 2017, 06:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ківерцях оригінально провчили містян, які розкидали сміття
19 лютий, 07:41
 1
Уряд запропонував перевіряти бізнес без попередження
Сьогодні, 04:51
 0
Волиняни можуть придбати у ПриватБанку квитки на додаткові «весняні» потяги*
Сьогодні, 03:46
 0
Біля клубу у Черкасах масова бійка переросла у стрілянину
Сьогодні, 03:11
 0
У Харкові жінка морила дітей голодом
Сьогодні, 02:12
 0
Медіа
відео
1/8