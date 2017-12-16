На ярмарку у Володимирі для дітей атовців зібрали понад 40 тисяч
19 лютий, 21:12
Представники ГО «Об’єднання «Активіст» провели вже традиційний благодійний ярмарок у Володимирі-Волинському.
Про це у соціальній мережі Facebook написала волонтерка Віра Сергєєва.
Волонтери вже вчетверте провели у Володимирі Волинському благодійний ярмарок, приурочивши його до Стрітення. Цього року їм вдалося зібрати 42,5 тисячі гривень. Всі кошти підуть на добрі справи для дітей учасників АТО.
«Дякуємо всім, хто завжди поруч і завжди допомагає. Дякуємо громаді міста, яка не лишається осторонь благодійності», – зазначила Віра Сергєєва.
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Про це у соціальній мережі Facebook написала волонтерка Віра Сергєєва.
Волонтери вже вчетверте провели у Володимирі Волинському благодійний ярмарок, приурочивши його до Стрітення. Цього року їм вдалося зібрати 42,5 тисячі гривень. Всі кошти підуть на добрі справи для дітей учасників АТО.
«Дякуємо всім, хто завжди поруч і завжди допомагає. Дякуємо громаді міста, яка не лишається осторонь благодійності», – зазначила Віра Сергєєва.
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