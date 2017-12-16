На ярмарку у Володимирі для дітей атовців зібрали понад 40 тисяч

Представники ГО «Об’єднання «Активіст» провели вжеу Володимирі-Волинському.Про це у соціальній мережі Facebook написала волонтеркаВолонтери вже вчетверте провели у Володимирі Волинському благодійний ярмарок, приурочивши його до Стрітення. Цього року їм вдалося зібрати 42,5 тисячі гривень. Всі кошти підуть на добрі справи для дітей учасників АТО.«Дякуємо всім, хто завжди поруч і завжди допомагає. Дякуємо громаді міста, яка не лишається осторонь благодійності», – зазначила Віра Сергєєва.