Сім’я підприємців на луцькому ринку роздає хліб пенсіонерам





Про це повідомляє телеканал



Вже зранку біля павільйона на ринку в Луцьку старенькі стають у чергу. Вони знають, що тут раз у тиждень безкоштовно роздають хліб.



Пенсіонери не стримують сліз у черзі і кажуть, що це неабияка допомога, бо мізерних пенсій вкрай не вистачає - навіть на найнеобхідніше.



Подружжя, яке торгує на місцевому ринку, роздає хліб, бо стало шкода дідусів та бабусь, які рахують останні копійки на їжу. Почали із сімейного бюджету виділяти кошти на хліб.







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