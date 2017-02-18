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Сім’я підприємців на луцькому ринку роздає хліб пенсіонерам

Сім’я підприємців на луцькому ринку роздає хліб пенсіонерам
У Луцьку на ринку місцеве подружжя підприємців безплатно роздає пенсіонерам хліб.

Про це повідомляє телеканал НТН.

Вже зранку біля павільйона на ринку в Луцьку старенькі стають у чергу. Вони знають, що тут раз у тиждень безкоштовно роздають хліб.

Пенсіонери не стримують сліз у черзі і кажуть, що це неабияка допомога, бо мізерних пенсій вкрай не вистачає - навіть на найнеобхідніше.

Подружжя, яке торгує на місцевому ринку, роздає хліб, бо стало шкода дідусів та бабусь, які рахують останні копійки на їжу. Почали із сімейного бюджету виділяти кошти на хліб.



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Теги: хліб, Луцьк
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Коментарі 1
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Якщо краіною правлять бариги і злодіі в законі ,то скоро і вся Украіна буде бомжувати ,або візьметься за вила .
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