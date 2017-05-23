Торік на цукровий діабет занедужала рекордна кількість волинян





У 2017 році медики поставили діагноз цукровий діабет для рекордної кількості діток – 40 новим пацієнтам, - пише Тетяна Грішина на шпальтах видання



Кількість хворих із кожним роком збільшується, – розповідає заслужений лікар України, завідувач відділенням ендокринології Волинської обласної клінічної лікарні Лариса Джанкарашвілі. Кожного року в області фіксують приблизно дві тисячі нових хворих. Збільшується кількість діток, які потребують щоденного догляду та інсулінотерапії.



Учені й досі не можуть розгадати, де ж береться той ген, що провокує захворювання. Тож навіть у здорових батьків може народитися дитинка із цієї недугою. Разом з тим, є фактори, що можуть сприяти розвитку діабету.



Діабет буває двох типів.



Щодо першого типу діабету, то це якраз той випадок, коли причина виникнення захворювання невідома. Вважається, що це порушення на генетичному рівні, яке пов'язане із роботою імунної системи. Хворі повинні протягом життя дотримуватися режиму харчування, активності та вводити з-зовні інсулін від якого вони залежні, оскільки самостійно не можуть виробляти. Пацієнти користуються глюкометром (спеціальний пристрій для вимірювання рівня цукру у крові) та самостійно контролюють потребу в інсуліні. Гормон інсулін у здоровому тілі виробляє підшлункова залоза після прийому їжі, він допомагає доносити до клітин організму глюкозу і таким чином підтримувати організм.



При другому типі діабету організм може виробляти інсулін, однак клітини не можуть його сприймати і його концентрація в крові надмірна. В обох випадках важливо, аби сім'я розуміла та підтримувала особливості способу життя людей із цією недугою.



«Причин виникнення діабету дуже багато. Трапляється, що хворобу спричиняє навіть стрес. Велике значення має спадковість. Якщо двоє батьків хворіють на цукровий діабет, то у 50 % випадків захворіє дитина. Однак це може статися не змалку, а пізніше. Тож, якщо у родині є діабетики, то сім'я повинна зменшити вживання легкозасвоюваних вуглеводів, стежити за вагою тіла, уникати стресових ситуацій та вірусних інфекцій. У таких сім'ях дитину особливо варто берегти від важких захворювань. Як-от кір, грип, паротит, тобто тих хвороб, які дають збій в імунній системі. Окрім цього, сидячий спосіб життя та низька фізична активність теж є негативними факторами», - розповідає лікар.



На Волині у 7300 пацієнтів із 26 тисяч є ускладнення від діабету зі сторони очей, нирок, ніг.



Також вона розповіла про профілактику захворювання.



«Потрібно дотримуватися здорового способу життя та харчування. Регулярно вживати вуглеводну їжу: хліб з висівками, макарони із твердих сортів пшениці, рис та гречку, овочі та фрукти. Натомість зменшити їжу з тваринними жирами, замінити смаження на запікання чи обробку продуктів на пару. Варто виключити з раціону цукровмісну продукти: випічку, шоколад, цукор. Навіть у старших людей повинна бути елементарна фізкультура: замініть ліфт сходами, зробіть вечірню прогулянку. Потрібно не допускати збільшення ваги, відмовитися від паління та зловживання алкоголем», - зазначила лікар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у 26 тисяч осіб зафіксований цукровий діабет. З них 4,5 тисячі людей є залежними від інсуліну. У тому числі 196 дітей.У 2017 році медики поставили діагноз цукровий діабет для рекордної кількості діток – 40 новим пацієнтам, - пишена шпальтах видання Конкурент Кількість хворих із кожним роком збільшується, – розповідає заслужений лікар України, завідувач відділенням ендокринології Волинської обласної клінічної лікарні. Кожного року в області фіксують приблизно дві тисячі нових хворих. Збільшується кількість діток, які потребують щоденного догляду та інсулінотерапії.Учені й досі не можуть розгадати, де ж береться той ген, що провокує захворювання. Тож навіть у здорових батьків може народитися дитинка із цієї недугою. Разом з тим, є фактори, що можуть сприяти розвитку діабету.Діабет буває двох типів.Щодо першого типу діабету, то це якраз той випадок, коли причина виникнення захворювання невідома. Вважається, що це порушення на генетичному рівні, яке пов'язане із роботою імунної системи. Хворі повинні протягом життя дотримуватися режиму харчування, активності та вводити з-зовні інсулін від якого вони залежні, оскільки самостійно не можуть виробляти. Пацієнти користуються глюкометром (спеціальний пристрій для вимірювання рівня цукру у крові) та самостійно контролюють потребу в інсуліні. Гормон інсулін у здоровому тілі виробляє підшлункова залоза після прийому їжі, він допомагає доносити до клітин організму глюкозу і таким чином підтримувати організм.При другому типі діабету організм може виробляти інсулін, однак клітини не можуть його сприймати і його концентрація в крові надмірна. В обох випадках важливо, аби сім'я розуміла та підтримувала особливості способу життя людей із цією недугою.«Причин виникнення діабету дуже багато. Трапляється, що хворобу спричиняє навіть стрес. Велике значення має спадковість. Якщо двоє батьків хворіють на цукровий діабет, то у 50 % випадків захворіє дитина. Однак це може статися не змалку, а пізніше. Тож, якщо у родині є діабетики, то сім'я повинна зменшити вживання легкозасвоюваних вуглеводів, стежити за вагою тіла, уникати стресових ситуацій та вірусних інфекцій. У таких сім'ях дитину особливо варто берегти від важких захворювань. Як-от кір, грип, паротит, тобто тих хвороб, які дають збій в імунній системі. Окрім цього, сидячий спосіб життя та низька фізична активність теж є негативними факторами», - розповідає лікар.На Волині у 7300 пацієнтів із 26 тисяч є ускладнення від діабету зі сторони очей, нирок, ніг.Також вона розповіла про профілактику захворювання.«Потрібно дотримуватися здорового способу життя та харчування. Регулярно вживати вуглеводну їжу: хліб з висівками, макарони із твердих сортів пшениці, рис та гречку, овочі та фрукти. Натомість зменшити їжу з тваринними жирами, замінити смаження на запікання чи обробку продуктів на пару. Варто виключити з раціону цукровмісну продукти: випічку, шоколад, цукор. Навіть у старших людей повинна бути елементарна фізкультура: замініть ліфт сходами, зробіть вечірню прогулянку. Потрібно не допускати збільшення ваги, відмовитися від паління та зловживання алкоголем», - зазначила лікар.

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