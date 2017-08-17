Лучани лишаються з водою: обленерго перенесло «час Х»





Про це повідомила прес-служба енергетиків.



У «Волиньобленерго» зважили, що відключення електропостачання об'єктів насосних свердловин водопостачання в умовах низьких температур повітря може мати непоправні наслідки.



Тому ПрАТ «Волиньобленерго» ухвалило рішення перенести термін припинення електропостачання КП «Луцькводоканал» на 26 лютого.



Офіційні попередження скеровані КП «Луцькводоканал», Луцькій міській раді та в інші інстанції.



Нагадаємо, в разі відключення без води можуть залишитися 70% лучан.



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