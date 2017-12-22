«Треба знати героїв»: бар показав відео лучан, які заплатили сувенірними грошима
19 лютий, 22:07
Адміністрація луцького бару «П’ятниця» розшукує клієнтів, які розрахувалися сувенірними грошима, посидівши на «кругленьку» суму.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці бару у соціальній мережі Facebook.
«На жаль, серед молоді Луцька зараз дуже популярним стає такий вид «екстремального» відпочинку, коли молоді люди замовляють на велику суму, а потім втікають або розраховуються фальшивками (як у цьому випадку)», - йдеться в повідомленні.
Як з’ясувалося, компанія посиділа на чималу суму і втекла, заплативши сувенірними грошима.
«Просимо - майте честь прийти і розрахуватися так само швидко, як і втікали із закладу. Користувачів же ж просимо скинути нам посилання на даного «героя» та його супутницю. «Луцьк повинен знати своїх героїв» - чи як там здається...» - закликали в барі.
Адміністрація опублікувала у соціальній мережі відео з клієнтами, які зшахраювали.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці бару у соціальній мережі Facebook.
«На жаль, серед молоді Луцька зараз дуже популярним стає такий вид «екстремального» відпочинку, коли молоді люди замовляють на велику суму, а потім втікають або розраховуються фальшивками (як у цьому випадку)», - йдеться в повідомленні.
Як з’ясувалося, компанія посиділа на чималу суму і втекла, заплативши сувенірними грошима.
«Просимо - майте честь прийти і розрахуватися так само швидко, як і втікали із закладу. Користувачів же ж просимо скинути нам посилання на даного «героя» та його супутницю. «Луцьк повинен знати своїх героїв» - чи як там здається...» - закликали в барі.
Адміністрація опублікувала у соціальній мережі відео з клієнтами, які зшахраювали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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