«Треба знати героїв»: бар показав відео лучан, які заплатили сувенірними грошима

Адміністрація луцького бару «П’ятниця» розшукує клієнтів, які розрахувалися сувенірними грошима, посидівши на «кругленьку» суму.Про це йдеться у повідомленні на сторінці бару у соціальній мережі Facebook.«На жаль, серед молоді Луцька зараз дуже популярним стає такий вид «екстремального» відпочинку, коли молоді люди замовляють на велику суму, а потім втікають або розраховуються фальшивками (як у цьому випадку)», - йдеться в повідомленні.Як з’ясувалося, компанія посиділа на чималу суму і втекла, заплативши сувенірними грошима.«Просимо - майте честь прийти і розрахуватися так само швидко, як і втікали із закладу. Користувачів же ж просимо скинути нам посилання на даного «героя» та його супутницю. «Луцьк повинен знати своїх героїв» - чи як там здається...» - закликали в барі.Адміністрація опублікувала у соціальній мережі відео з клієнтами, які зшахраювали.