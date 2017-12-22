вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Треба знати героїв»: бар показав відео лучан, які заплатили сувенірними грошима

«Треба знати героїв»: бар показав відео лучан, які заплатили сувенірними грошима
Адміністрація луцького бару «П’ятниця» розшукує клієнтів, які розрахувалися сувенірними грошима, посидівши на «кругленьку» суму.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці бару у соціальній мережі Facebook.

«На жаль, серед молоді Луцька зараз дуже популярним стає такий вид «екстремального» відпочинку, коли молоді люди замовляють на велику суму, а потім втікають або розраховуються фальшивками (як у цьому випадку)», - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, компанія посиділа на чималу суму і втекла, заплативши сувенірними грошима.



«Просимо - майте честь прийти і розрахуватися так само швидко, як і втікали із закладу. Користувачів же ж просимо скинути нам посилання на даного «героя» та його супутницю. «Луцьк повинен знати своїх героїв» - чи як там здається...» - закликали в барі.

Адміністрація опублікувала у соціальній мережі відео з клієнтами, які зшахраювали.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 4
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
бонні і клайд
Відповісти
а що в барі мона платити єврами? кароче,бар розписався у власному дебілізмі)))
Відповісти
Даю один день, для того щоб повернутися, і розрахуватися, а ні то я Вас впізнав, і з великою радістю,,, здам,,.
Відповісти
Ахахах
Бешта Діма
Лушпайка)
Відповісти
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фейкова звістка про смерть Сталлоне збурила соцмережі
19 лютий, 22:39
Вилетіли через лобове скло: інкасатори заблокували міст у Ковелі
19 лютий, 22:13
«Треба знати героїв»: бар показав відео лучан, які заплатили сувенірними грошима
19 лютий, 22:07
Лучани лишаються з водою: обленерго перенесло «час Х»
19 лютий, 21:45
Сім’я підприємців на луцькому ринку роздає хліб пенсіонерам
19 лютий, 21:19
Схожі новини
«Срочно надо гєнєратори»: шахраї намагалися «розвести» волинського підприємця «Срочно надо гєнєратори»: шахраї намагалися «розвести» волинського підприємця
26 січень, 17:02
Увага, шахраї: найпопулярніші схеми, як обдурюють лучан Увага, шахраї: найпопулярніші схеми, як обдурюють лучан
22 грудень, 2017, 22:25
На Волині шахраї видурили у чоловіка гроші через інтернет На Волині шахраї видурили у чоловіка гроші через інтернет
19 грудень, 2017, 16:01
В Україні - новий вид шахрайства при купівлі авто В Україні - новий вид шахрайства при купівлі авто
28 листопад, 2017, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ківерцях оригінально провчили містян, які розкидали сміття
19 лютий, 07:41
 1
Уряд запропонував перевіряти бізнес без попередження
Сьогодні, 04:51
 0
Волиняни можуть придбати у ПриватБанку квитки на додаткові «весняні» потяги*
Сьогодні, 03:46
 0
Біля клубу у Черкасах масова бійка переросла у стрілянину
Сьогодні, 03:11
 0
У Харкові жінка морила дітей голодом
Сьогодні, 02:12
 0
Медіа
відео
1/8