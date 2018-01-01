Вилетіли через лобове скло: інкасатори заблокували міст у Ковелі
19 лютий, 22:13
На мосту поблизу Ковеля перевернулася інкасаторська машина «Райффайзен банку Аваль».
Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 лютого, - пишуть Волинські новини.
За словами очевидців, водія засліпило сонце, він не справився із керуванням і машина перекинулася.
Водій і пасажир вилетіли через лобове скло на дорогу, обоє залишилися живі, їх забрала швидка допомога.
Зброю інкасаторів забрала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 лютого, - пишуть Волинські новини.
За словами очевидців, водія засліпило сонце, він не справився із керуванням і машина перекинулася.
Водій і пасажир вилетіли через лобове скло на дорогу, обоє залишилися живі, їх забрала швидка допомога.
Зброю інкасаторів забрала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
мудаки
кончені
Останні новини
Торік на цукровий діабет занедужала рекордна кількість волинян
19 лютий, 23:00
Фейкова звістка про смерть Сталлоне збурила соцмережі
19 лютий, 22:39
Вилетіли через лобове скло: інкасатори заблокували міст у Ковелі
19 лютий, 22:13
Лучани лишаються з водою: обленерго перенесло «час Х»
19 лютий, 21:45