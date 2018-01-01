Вилетіли через лобове скло: інкасатори заблокували міст у Ковелі





Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 лютого, - пишуть



За словами очевидців, водія засліпило сонце, він не справився із керуванням і машина перекинулася.



Водій і пасажир вилетіли через лобове скло на дорогу, обоє залишилися живі, їх забрала швидка допомога.



Зброю інкасаторів забрала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На мосту поблизу Ковеля перевернулася інкасаторська машина «Райффайзен банку Аваль».Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 лютого, - пишуть Волинські новини За словами очевидців, водія засліпило сонце, він не справився із керуванням і машина перекинулася.Водій і пасажир вилетіли через лобове скло на дорогу, обоє залишилися живі, їх забрала швидка допомога.Зброю інкасаторів забрала поліція.

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