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Вилетіли через лобове скло: інкасатори заблокували міст у Ковелі

Вилетіли через лобове скло: інкасатори заблокували міст у Ковелі
На мосту поблизу Ковеля перевернулася інкасаторська машина «Райффайзен банку Аваль».

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 лютого, - пишуть Волинські новини.

За словами очевидців, водія засліпило сонце, він не справився із керуванням і машина перекинулася.

Водій і пасажир вилетіли через лобове скло на дорогу, обоє залишилися живі, їх забрала швидка допомога.

Зброю інкасаторів забрала поліція.


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Теги: ДТП, Волинь
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