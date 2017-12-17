Фейкова звістка про смерть Сталлоне збурила соцмережі
19 лютий, 22:39
У соціальних мережах сьогодні, 19 лютого, з'явилася інформація про смерть голлівудського актора Сильвестра Сталлоне.
Згодом з’ясувалося, що це фейк, - повідомляє 112 канал.
Зокрема про смерть актора повідомив паблік World Tattoo & Piercing. У непідтверджених повідомленнях йшлося, що артист помер від раку простати.
«Сильвестр Гарденціо Сталлоне помер сьогодні вранці від раку простати. Актор тримав свою хворобу в секреті, але так і не міг впоратися з нею», — йшлося в повідомленні.
Новина виявилася фейком, але, перш ніж це з'ясувалося, вона широко розійшлася мережею - репости зробили десятки користувачів.
В Україні одним з перших про смерть актора повідомив нардеп від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук. Відповідне повідомлення з'явилося на його сторінці у Facebook. Згодом пост було видалено.
Наразі Сильвестр Сталлоне працює над новим фільмом. Раніше він опублікував перший постер фільму «Крід-2».
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Згодом з’ясувалося, що це фейк, - повідомляє 112 канал.
Зокрема про смерть актора повідомив паблік World Tattoo & Piercing. У непідтверджених повідомленнях йшлося, що артист помер від раку простати.
«Сильвестр Гарденціо Сталлоне помер сьогодні вранці від раку простати. Актор тримав свою хворобу в секреті, але так і не міг впоратися з нею», — йшлося в повідомленні.
Новина виявилася фейком, але, перш ніж це з'ясувалося, вона широко розійшлася мережею - репости зробили десятки користувачів.
В Україні одним з перших про смерть актора повідомив нардеп від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук. Відповідне повідомлення з'явилося на його сторінці у Facebook. Згодом пост було видалено.
Наразі Сильвестр Сталлоне працює над новим фільмом. Раніше він опублікував перший постер фільму «Крід-2».
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