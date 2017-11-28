На каналізацію на Шацьких озерах треба 25 мільйонів

каналізування Шацьких озер потрібно 25 мільйонів гривень. У Волинській ОДА сподіваються, що ці кошти надійдуть з державного бюджету.



Про це йшлося під час оперативної наради за участю голови облдержадміністрації Володимира Гунчика, - пишуть



«Каналізування в Шацькому районі - ми вдруге підходимо до цього проекту. На його реалізацію потрібно 25 мільйонів гривень. Ми розраховуємо, що гроші надійдуть з держбюджету», - розповів Гунчик.



Нагадаємо, що каналізувати Шацькі озера вже пробували в 2015 році, тоді не вистачало 8 мільйонів гривень, хотіли це зробити й торік, на що мали намір залучити 4 мільйони євро.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напотрібно 25 мільйонів гривень. У Волинській ОДА сподіваються, що ці кошти надійдуть з державного бюджету.Про це йшлося під час оперативної наради за участю голови облдержадміністрації, - пишуть Волинські новини «Каналізування в Шацькому районі - ми вдруге підходимо до цього проекту. На його реалізацію потрібно 25 мільйонів гривень. Ми розраховуємо, що гроші надійдуть з держбюджету», - розповів Гунчик.Нагадаємо, що каналізувати Шацькі озера вже пробували в 2015 році, тоді не вистачало 8 мільйонів гривень, хотіли це зробити й торік, на що мали намір залучити 4 мільйони євро.

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