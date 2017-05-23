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«Луцьктепло» віддало борги за рахунок субвенції із держбюджету

«Луцьктепло» віддало борги за рахунок субвенції із держбюджету
ДКП «Луцьктепло» отримало заборговану за 2017 рік державну компенсацію за пільги та субсидії населення обсягом понад 65 мільйонів гривень. Це дозволило підприємству розрахуватися із боргами.

Про це повідомили у прес-службі ДКП «Луцьктепло».

У ДКП підтвердили, що отримали субвенцію із держбюджету.

«Луцьктеплом» погашено усі накопичені заборгованості по використанню спожитих енергоносіїв з «Волиньгазом» ( за розподіл газу), «Волиньобленерго», «Укртрансгазом» ( за транспортування газу), НАК «Нафтогаз», - стверджують у прес-службі.

«Зазначимо, повний розрахунок проведено з усіма підприємствами – партнерами», ¬ йдеться у повідомленні.

На сьогодні усі котельні та теплові пункти ДКП «Луцьктепло» працюють у штатному режимі.


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Теги: борги, гроші, влада
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