«Луцьктепло» віддало борги за рахунок субвенції із держбюджету
Сьогодні, 00:54
ДКП «Луцьктепло» отримало заборговану за 2017 рік державну компенсацію за пільги та субсидії населення обсягом понад 65 мільйонів гривень. Це дозволило підприємству розрахуватися із боргами.
Про це повідомили у прес-службі ДКП «Луцьктепло».
У ДКП підтвердили, що отримали субвенцію із держбюджету.
«Луцьктеплом» погашено усі накопичені заборгованості по використанню спожитих енергоносіїв з «Волиньгазом» ( за розподіл газу), «Волиньобленерго», «Укртрансгазом» ( за транспортування газу), НАК «Нафтогаз», - стверджують у прес-службі.
«Зазначимо, повний розрахунок проведено з усіма підприємствами – партнерами», ¬ йдеться у повідомленні.
На сьогодні усі котельні та теплові пункти ДКП «Луцьктепло» працюють у штатному режимі.
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Про це повідомили у прес-службі ДКП «Луцьктепло».
У ДКП підтвердили, що отримали субвенцію із держбюджету.
«Луцьктеплом» погашено усі накопичені заборгованості по використанню спожитих енергоносіїв з «Волиньгазом» ( за розподіл газу), «Волиньобленерго», «Укртрансгазом» ( за транспортування газу), НАК «Нафтогаз», - стверджують у прес-службі.
«Зазначимо, повний розрахунок проведено з усіма підприємствами – партнерами», ¬ йдеться у повідомленні.
На сьогодні усі котельні та теплові пункти ДКП «Луцьктепло» працюють у штатному режимі.
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