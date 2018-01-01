Волиняни можуть придбати у ПриватБанку квитки на додаткові «весняні» потяги*
Сьогодні, 03:46
Укрзалізниця запустила додаткові потяги на березневі вихідні. Квитки на них можна придбати у ПриватБанку.
У березні українці матимуть додаткові вихідні - з 8 до 11 березня відпочиватимуть аж чотири дні. На цей період ПАТ «Укрзалізниця» призначило 9 додаткових потягів. Вони здійснюватимуть рейси за таким графіком:
Поїзд №224/223 «Одеса – Київ» курсуватиме 8 та 11 березня в обох напрямках.
Поїзд №258/257 «Одеса – Львів» вирушатиме 7 та 10 березня, у зворотному напрямку - 8 та 11 березня.
Поїзд №217/218 «Київ - Івано-Франківськ – Рахів» виїжджатиме 7 та 10 березня зі столиці, а 8 та 11 березня - у зворотному напрямку.
Поїзд №177 «Київ – Хмельницький» курсуватиме 8 та 11 березня.
Поїзд №152/151 «Київ – Херсон» їздитиме 8 березня.
Поїзд №191/192 «Київ – Львів» курсуватиме 7, 8 та 11 березня.
Поїзд №179 «Дніпро – Київ» курсуватиме 8 та 11 березня.
Поїзд №787/788 «Харків – Костянтинівка» курсуватиме 7 і 8 березня.
Поїзд №197/198 «Київ – Ковель» курсуватиме 7 і 11 березня.
Аби не стояти в черзі до каси, пасажири зможуть придбати квитки на потяги у терміналі самообслуговування ПриватБанку, через Інтернет-банк Приват24 або на сайті bilet.pb.ua. Окрім того, квитки можна купити у будь-якому відділенні ПриватБанку.
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У березні українці матимуть додаткові вихідні - з 8 до 11 березня відпочиватимуть аж чотири дні. На цей період ПАТ «Укрзалізниця» призначило 9 додаткових потягів. Вони здійснюватимуть рейси за таким графіком:
Поїзд №224/223 «Одеса – Київ» курсуватиме 8 та 11 березня в обох напрямках.
Поїзд №258/257 «Одеса – Львів» вирушатиме 7 та 10 березня, у зворотному напрямку - 8 та 11 березня.
Поїзд №217/218 «Київ - Івано-Франківськ – Рахів» виїжджатиме 7 та 10 березня зі столиці, а 8 та 11 березня - у зворотному напрямку.
Поїзд №177 «Київ – Хмельницький» курсуватиме 8 та 11 березня.
Поїзд №152/151 «Київ – Херсон» їздитиме 8 березня.
Поїзд №191/192 «Київ – Львів» курсуватиме 7, 8 та 11 березня.
Поїзд №179 «Дніпро – Київ» курсуватиме 8 та 11 березня.
Поїзд №787/788 «Харків – Костянтинівка» курсуватиме 7 і 8 березня.
Поїзд №197/198 «Київ – Ковель» курсуватиме 7 і 11 березня.
Аби не стояти в черзі до каси, пасажири зможуть придбати квитки на потяги у терміналі самообслуговування ПриватБанку, через Інтернет-банк Приват24 або на сайті bilet.pb.ua. Окрім того, квитки можна купити у будь-якому відділенні ПриватБанку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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