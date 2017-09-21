У Харкові жінка морила дітей голодом

У Харкові місцева жителька три дні тримала під замком своїх неповнолітніх дітей і морила їх голодом. Дітей госпіталізували.Про це у Facebook написала працівниця патрульної поліціїЗа її словами, поліцейські приїхали на виклик у Київський район нібито на бійку.«Патрульні в сусідній кімнаті знайшли замкнених двох дівчаток6-ти років і4-х років, які три дні були замкнені в кімнаті та нічого три дні не їли! Дівчата повідомили, що у них є ще братик Саша 11 років, який зачинений у сусідній квартирі ще з одним невідомим хлопцем! Тато дітей давно звалив із сім’ї, а мамі вони зовсім не потрібні! – написала Ляна Теремкова».За її словами, усіх дітей госпіталізували в одну з міських лікарень.