У Рожищі для дітей влаштували спортивні змагання
20 лютий, 19:28
У Рожищі відбулись спортивні змагання серед вихованців Рожищенського навчально-реабілітаційного центру для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
Про це повідомляє прес-служба «Спорт для всіх».
19 лютого 2018 року за Всеукраїнськими фізкультурно-оздоровчими та спортивно-масовими заходами «Спортивна зима» цього разу естафети на снігу відбулися у місті Рожище. Спортивне свято організували працівники Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» для вихованців Рожищенського навчально-реабілітаційного центру для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату(Спеціальна загальноосвітньої школи-інтернат).
Учні змагалися в п’яти естафетах: «Санчата», «Флорбол», «Фітбол» «Садіння картоплі» та ігор з настільного хокею, що дає змогу дітям з особливими фізичними можливостями покращити стан свого здоров’я та збільшити рухову активність. В ході змагань призові місця розподілилися наступним чином: третє місце виборола команда «Українці», друге дісталося команді «Волиняни», а переможцями стали команда «Козаки».
У якості винагороди діти отримали грамоти та дипломи від Волинського ОЦФЗН «Спорт для всіх» та море позитивних емоцій.
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Про це повідомляє прес-служба «Спорт для всіх».
19 лютого 2018 року за Всеукраїнськими фізкультурно-оздоровчими та спортивно-масовими заходами «Спортивна зима» цього разу естафети на снігу відбулися у місті Рожище. Спортивне свято організували працівники Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» для вихованців Рожищенського навчально-реабілітаційного центру для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату(Спеціальна загальноосвітньої школи-інтернат).
Учні змагалися в п’яти естафетах: «Санчата», «Флорбол», «Фітбол» «Садіння картоплі» та ігор з настільного хокею, що дає змогу дітям з особливими фізичними можливостями покращити стан свого здоров’я та збільшити рухову активність. В ході змагань призові місця розподілилися наступним чином: третє місце виборола команда «Українці», друге дісталося команді «Волиняни», а переможцями стали команда «Козаки».
У якості винагороди діти отримали грамоти та дипломи від Волинського ОЦФЗН «Спорт для всіх» та море позитивних емоцій.
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