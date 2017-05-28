У Рожищі для дітей влаштували спортивні змагання

У Рожищі відбулись спортивні змагання серед вихованців Рожищенського навчально-реабілітаційного центру для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.Про це повідомляє прес-служба «Спорт для всіх».19 лютого 2018 року за Всеукраїнськими фізкультурно-оздоровчими та спортивно-масовими заходами «Спортивна зима» цього разу естафети на снігу відбулися у місті Рожище. Спортивне свято організували працівники Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» для вихованців Рожищенського навчально-реабілітаційного центру для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату(Спеціальна загальноосвітньої школи-інтернат).Учні змагалися в п’яти естафетах: «Санчата», «Флорбол», «Фітбол» «Садіння картоплі» та ігор з настільного хокею, що дає змогу дітям з особливими фізичними можливостями покращити стан свого здоров’я та збільшити рухову активність. В ході змагань призові місця розподілилися наступним чином: третє місце виборола команда «Українці», друге дісталося команді «Волиняни», а переможцями стали команда «Козаки».У якості винагороди діти отримали грамоти та дипломи від Волинського ОЦФЗН «Спорт для всіх» та море позитивних емоцій.