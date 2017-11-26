Волинські спортсмени здобули медалі на чемпіонаті світу





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В Об’єднаних Арабських Еміратах, місті Дубаї, тривають змагання чемпіонату світу з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Учні обласної дитячо-юнацької спортивної школи Центру “Інваспорт”, ковельчани Ксенія Токар і Денис Остапук посіли перші місця серед юніорів.



Серед дорослих Ксенія виборола срібну медаль, а Денис посів четверте місце.



Готував спортсменів до змагань заслужений тренер України Валерій Дружинович. Його вихованці у Дубаї виконали норматив майстрів спорту України.

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