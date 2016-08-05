вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта»

У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта»
У Луцьку відбудеться концерт учасників фестивалю гумору «Ліга сміху».

Концерт відбудеться 27 березня о 20:30 у розважальному центрі «Промінь».

Команда «Замок Любарта» запрошує на прощальний виступ.

Крім того, у програмі будуть виступи півфіналістів «Ліги сміху» - «Вот ети парни», «Мініпанки».

Також братимуть участь багаторазовий переможець «Розсміши коміка» - команда «Наш Формат» та фіналіст «Україна має талант» - пародист Валерій Юрченко.

Триватиме захід 2 години.

Купити квитки на концерт можна онлайн. Оплата готівкою можлива при покупці в касі у РЦ «Промінь».

У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: концерт, гумор, анонс, Ліга сміху, Замок Любарта, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Caramel Residence» в Луцьку: житловий комплекс, який руйнує стереотипи*
«Бути у неволі не характерно для українців». У Луцьку вшанували Героїв Майдану. ФОТО
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькому дитсадку необхідно понад 700 тисяч на водовідведення
Сьогодні, 15:10
На Волині викрили серійного злодія
Сьогодні, 15:08
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта»
Сьогодні, 15:00
На Львівщині собаки загризли чоловіка
Сьогодні, 14:45
Волонтери просять привітати з днем народження доньку загиблого атовця
Сьогодні, 14:33
Схожі новини
«Ліга сміху» запрошує на концерт у Луцьку. АНОНС «Ліга сміху» запрошує на концерт у Луцьку. АНОНС
05 серпень, 2016, 09:34
«Ліга Сміху» запрошує на гумор концерт «Замок Шоу» «Ліга Сміху» запрошує на гумор концерт «Замок Шоу»
14 липень, 2016, 18:06
Після застілля, цнота і смс за Полякову: як жартували лучани на «Кубку Ліги Сміху» Після застілля, цнота і смс за Полякову: як жартували лучани на «Кубку Ліги Сміху»
02 грудень, 2017, 12:51
Відомі луцькі гумористи - учасники Літнього кубку «Ліги сміху» Відомі луцькі гумористи - учасники Літнього кубку «Ліги сміху»
29 вересень, 2017, 16:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
6 підстав придбати автозапчастини у «ЕЛІТ-Україна» в Луцьку!*
Сьогодні, 14:52
 1
«Caramel Residence» в Луцьку: житловий комплекс, який руйнує стереотипи*
Сьогодні, 11:10
 1
У Ківерцях оригінально провчили містян, які розкидали сміття
19 лютий, 07:41
 1
Волиняни можуть перевіряти онлайн наявність безкоштовних ліків у медзакладах
Сьогодні, 18:03
 0
Засудили волинянина, який викрав з автівок і квартир майна на 177 тисяч
Сьогодні, 17:52
 0
Медіа
відео
1/8