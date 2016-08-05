У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
У Луцьку відбудеться концерт учасників фестивалю гумору «Ліга сміху».
Концерт відбудеться 27 березня о 20:30 у розважальному центрі «Промінь».
Команда «Замок Любарта» запрошує на прощальний виступ.
Крім того, у програмі будуть виступи півфіналістів «Ліги сміху» - «Вот ети парни», «Мініпанки».
Також братимуть участь багаторазовий переможець «Розсміши коміка» - команда «Наш Формат» та фіналіст «Україна має талант» - пародист Валерій Юрченко.
Триватиме захід 2 години.
Купити квитки на концерт можна онлайн. Оплата готівкою можлива при покупці в касі у РЦ «Промінь».
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Концерт відбудеться 27 березня о 20:30 у розважальному центрі «Промінь».
Команда «Замок Любарта» запрошує на прощальний виступ.
Крім того, у програмі будуть виступи півфіналістів «Ліги сміху» - «Вот ети парни», «Мініпанки».
Також братимуть участь багаторазовий переможець «Розсміши коміка» - команда «Наш Формат» та фіналіст «Україна має талант» - пародист Валерій Юрченко.
Триватиме захід 2 години.
Купити квитки на концерт можна онлайн. Оплата готівкою можлива при покупці в касі у РЦ «Промінь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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