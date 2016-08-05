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У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО

У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
У Луцьку відбудеться концерт учасників фестивалю гумору «Ліга сміху».

Концерт відбудеться 27 березня о 20:30 у розважальному центрі «Промінь».

Команда «Замок Любарта» запрошує на прощальний виступ.

Крім того, у програмі будуть виступи півфіналістів «Ліги сміху» - «Вот ети парни», «Мініпанки».

Також братимуть участь багаторазовий переможець «Розсміши коміка» - команда «Наш Формат» та фіналіст «Україна має талант» - пародист Валерій Юрченко.

Триватиме захід 2 години.

Купити квитки на концерт можна онлайн. Оплата готівкою можлива при покупці в касі у РЦ «Промінь».



У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО

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Теги: концерт, гумор, анонс, Ліга сміху, Замок Любарта, вибір редактора
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Коментарі 1
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Що означає "ПРОЩАЛЬНИЙ" ???
Ви чого ???
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