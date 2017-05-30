На Волині викрили серійного злодія

Учора слідчі Ковельського відділу поліції оголосили 39-річному місцевому жителю про підозру в скоєнні крадіжок, поєднаних із проникненням у житло, інше приміщення.Правопорушнику загрожує від трьох до шести років позбавлення волі, - інформує прес-служба волинської поліції.Поліцейські встановили причетність вказаного громадянина до скоєння ряду майнових злочинів на території міста. Зокрема, у грудні минулого року до поліції звернулася жителька Ковеля із заявою про крадіжку з подвір’я її будинку чотирьох кролів. Сума завданих господині збитків склала понад 600 грн.Через кілька днів із заявою про крадіжку речей з дачного будиночка звернувся 57-річний ковельчанин. Поліцейські встановили, що до вчинення цих злочинів, причетний 39-річний житель міста. Відомо, що чоловіка вже притягували до відповідальності за крадіжки.Слідчі Ковельського відділу поліції оголосили правопорушнику про підозру в скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Зловмиснику обрали міру запобіжного заходу у вигляді арешту.