На Волині викрили серійного злодія
Сьогодні, 15:08
Учора слідчі Ковельського відділу поліції оголосили 39-річному місцевому жителю про підозру в скоєнні крадіжок, поєднаних із проникненням у житло, інше приміщення.
Правопорушнику загрожує від трьох до шести років позбавлення волі, - інформує прес-служба волинської поліції.
Поліцейські встановили причетність вказаного громадянина до скоєння ряду майнових злочинів на території міста. Зокрема, у грудні минулого року до поліції звернулася жителька Ковеля із заявою про крадіжку з подвір’я її будинку чотирьох кролів. Сума завданих господині збитків склала понад 600 грн.
Через кілька днів із заявою про крадіжку речей з дачного будиночка звернувся 57-річний ковельчанин. Поліцейські встановили, що до вчинення цих злочинів, причетний 39-річний житель міста. Відомо, що чоловіка вже притягували до відповідальності за крадіжки.
Слідчі Ковельського відділу поліції оголосили правопорушнику про підозру в скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Зловмиснику обрали міру запобіжного заходу у вигляді арешту.
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Правопорушнику загрожує від трьох до шести років позбавлення волі, - інформує прес-служба волинської поліції.
Поліцейські встановили причетність вказаного громадянина до скоєння ряду майнових злочинів на території міста. Зокрема, у грудні минулого року до поліції звернулася жителька Ковеля із заявою про крадіжку з подвір’я її будинку чотирьох кролів. Сума завданих господині збитків склала понад 600 грн.
Через кілька днів із заявою про крадіжку речей з дачного будиночка звернувся 57-річний ковельчанин. Поліцейські встановили, що до вчинення цих злочинів, причетний 39-річний житель міста. Відомо, що чоловіка вже притягували до відповідальності за крадіжки.
Слідчі Ковельського відділу поліції оголосили правопорушнику про підозру в скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Зловмиснику обрали міру запобіжного заходу у вигляді арешту.
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