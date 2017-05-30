вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині викрили серійного злодія

На Волині викрили серійного злодія
Учора слідчі Ковельського відділу поліції оголосили 39-річному місцевому жителю про підозру в скоєнні крадіжок, поєднаних із проникненням у житло, інше приміщення.

Правопорушнику загрожує від трьох до шести років позбавлення волі, - інформує прес-служба волинської поліції.

Поліцейські встановили причетність вказаного громадянина до скоєння ряду майнових злочинів на території міста. Зокрема, у грудні минулого року до поліції звернулася жителька Ковеля із заявою про крадіжку з подвір’я її будинку чотирьох кролів. Сума завданих господині збитків склала понад 600 грн.

Через кілька днів із заявою про крадіжку речей з дачного будиночка звернувся 57-річний ковельчанин. Поліцейські встановили, що до вчинення цих злочинів, причетний 39-річний житель міста. Відомо, що чоловіка вже притягували до відповідальності за крадіжки.

Слідчі Ковельського відділу поліції оголосили правопорушнику про підозру в скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Зловмиснику обрали міру запобіжного заходу у вигляді арешту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злодій, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Caramel Residence» в Луцьку: житловий комплекс, який руйнує стереотипи*
«Бути у неволі не характерно для українців». У Луцьку вшанували Героїв Майдану. ФОТО
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ліфт для луцького НРЦ планують зробити до кінця року
Сьогодні, 15:20
Луцькому дитсадку необхідно понад 700 тисяч на водовідведення
Сьогодні, 15:10
На Волині викрили серійного злодія
Сьогодні, 15:08
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта»
Сьогодні, 15:00
На Львівщині собаки загризли чоловіка
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
Підозрюваного у крадіжці у Ковелі зафіксували відеокамери Підозрюваного у крадіжці у Ковелі зафіксували відеокамери
30 травень, 2017, 15:42
Волинських злодіїв затримали на виході з місця крадіжки Волинських злодіїв затримали на виході з місця крадіжки
10 квітень, 2017, 14:59
Гастролера, який у Ковелі обчистив тюремника, взяли під варту Гастролера, який у Ковелі обчистив тюремника, взяли під варту
16 грудень, 2016, 17:56
Донецькі злодії дістались до Ковеля Донецькі злодії дістались до Ковеля
18 листопад, 2016, 12:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
6 підстав придбати автозапчастини у «ЕЛІТ-Україна» в Луцьку!*
Сьогодні, 14:52
 1
«Caramel Residence» в Луцьку: житловий комплекс, який руйнує стереотипи*
Сьогодні, 11:10
 1
У Ківерцях оригінально провчили містян, які розкидали сміття
19 лютий, 07:41
 1
Засудили волинянина, який викрав з автівок і квартир майна на 177 тисяч
Сьогодні, 17:52
 0
Луцькі муніципали готові витратити 1,7 мільйона на демонтаж
Сьогодні, 17:52
 0
Медіа
відео
1/8