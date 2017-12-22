Ліфт для луцького НРЦ планують зробити до кінця року





Кошти на це закладають в міській казні, - повідомляє



Про це йшлося під час засідання комісії Луцької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я та освіти.



Зі слів директора департаменту фінансів та бюджету Лілії Єлової, в міській казні вже заклали 1,5 мільйона гривень.



«Більшу частину коштів вже виділили, ще потрібно 633 тисячі гривень, аби цього року встановити зовнішній ліфт у НРЦ. Потрібно вибивати стіну , тому це буде встановлення ліфта з частковою реконструкцією приміщення», - розповіла Єлова.



Присутні підтримали пропозицію виділення додаткового фінансування й рекомендували ухвалити це під час чергового сесійного засідання.



Нагадаємо, торік була гостра дискусія щодо того, на що першочергово виділяти гроші: капітальний ремонт актової зали чи встановлення зовнішнього ліфту. В результаті, кошти спрямували на актову залу, оскільки встановлювати ліфт не могли через довготривалий процес підготовки документів. Урочисте відкриття оновленої актової зали у навчально-реабілітаційному центрі Луцької міської ради відбулося 5 грудня.



У НРЦ, до слова, навчаються 269 учнів із особливими потребами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для того, щоб у луцькому навчально-реабілітаційному центрі встановити ліфт – його треба робити зовнішнім, що передбачає часткову реконструкцію приміщення.Кошти на це закладають в міській казні, - повідомляє ІА «Волинські новини». Про це йшлося під час засідання комісії Луцької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я та освіти.Зі слів директора департаменту фінансів та бюджету, в міській казні вже заклали 1,5 мільйона гривень.«Більшу частину коштів вже виділили, ще потрібно 633 тисячі гривень, аби цього року встановити зовнішній ліфт у НРЦ. Потрібно вибивати стіну , тому це буде встановлення ліфта з частковою реконструкцією приміщення», - розповіла Єлова.Присутні підтримали пропозицію виділення додаткового фінансування й рекомендували ухвалити це під час чергового сесійного засідання.Нагадаємо, торік була гостра дискусія щодо того, на що першочергово виділяти гроші: капітальний ремонт актової зали чи встановлення зовнішнього ліфту. В результаті, кошти спрямували на актову залу, оскільки встановлювати ліфт не могли через довготривалий процес підготовки документів. Урочисте відкриття оновленої актової зали у навчально-реабілітаційному центрі Луцької міської ради відбулося 5 грудня.У НРЦ, до слова, навчаються 269 учнів із особливими потребами.

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