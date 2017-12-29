У 19-річного ковельчанина вилучили наркотики
Сьогодні, 15:22
Співробітники управління патрульної поліції в Ковелі у 19-річного місцевого мешканця вилучили паперовий згорток із 2 г марихуани.
Наркотики виявили на вулиці Степана Бандери вранці 19 лютого, -
інформує прес-служба волинської поліції.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Ковельського відділу поліції. Поліцейські вилучили виявлену речовину та направили на дослідження до Волинського експертно-криміналістичного центру при МВС України.
Слідчі Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до трьох років.
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Наркотики виявили на вулиці Степана Бандери вранці 19 лютого, -
інформує прес-служба волинської поліції.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Ковельського відділу поліції. Поліцейські вилучили виявлену речовину та направили на дослідження до Волинського експертно-криміналістичного центру при МВС України.
Слідчі Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до трьох років.
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