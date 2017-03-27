На Волині багато маршрутів залишаються без перевізників через погані дороги





Про це повідомляє Івана Мирку.



Чиновник зазначив, що наразі в області є 651 маршрут. Та, за його словами, якщо дорога у віддалені куточки області не найкраща, то перевізники відмовляються від своїх маршрутів. Наразі 40 не працюють взагалі.



«І це є дуже велика проблема, - каже Іван Мирка. – Бо люди ж потребують послуги перевезення, а от самі перевізники відмовляються. А дороги псувалися завжди, тож проблему треба вирішувати.



Щоправда попередні два роки ми вживали здебільшого тимчасових заходів, не завжди дієвих. Так, зокрема, перевізники надавали нам інформацію про ті ділянки доріг, стан яких не придатний для проїзду. Ми це намагалися вирішувати, однак проблема ж не зникає».



За словами Івана Мирки, щоб забезпечити волинянам можливість перевезення, доводилося об’єднувати рентабельні маршрути з менш рентабельними. Так, за останні 2 роки вдалося об’єднати 50 маршрутів.



«Але цей процес не є швидким, бо треба, щоб один договір з перевізником закінчився, інший – укласти. На щастя, сьогодні у цьому нам сприяють об’єднані громади, які передбачає кошти на відшкодування перевізникам».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині через погані дороги з понад шестиста маршрутів 40 залишаються без перевізників.Про це повідомляє «Перший» з посиланням на директора департаменту інфраструктури та туризмуЧиновник зазначив, що наразі в області є 651 маршрут. Та, за його словами, якщо дорога у віддалені куточки області не найкраща, то перевізники відмовляються від своїх маршрутів. Наразі 40 не працюють взагалі.«І це є дуже велика проблема, - каже Іван Мирка. – Бо люди ж потребують послуги перевезення, а от самі перевізники відмовляються. А дороги псувалися завжди, тож проблему треба вирішувати.Щоправда попередні два роки ми вживали здебільшого тимчасових заходів, не завжди дієвих. Так, зокрема, перевізники надавали нам інформацію про ті ділянки доріг, стан яких не придатний для проїзду. Ми це намагалися вирішувати, однак проблема ж не зникає».За словами Івана Мирки, щоб забезпечити волинянам можливість перевезення, доводилося об’єднувати рентабельні маршрути з менш рентабельними. Так, за останні 2 роки вдалося об’єднати 50 маршрутів.«Але цей процес не є швидким, бо треба, щоб один договір з перевізником закінчився, інший – укласти. На щастя, сьогодні у цьому нам сприяють об’єднані громади, які передбачає кошти на відшкодування перевізникам».

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