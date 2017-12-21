У луцькому кінотеатрі - шалені знижки на попкорн
Сьогодні, 15:45
У кінотеатрі «Premier City» неймовірна акція. Придбавши квиток у кіно, глядач може отримати знижку на попкорн та інші снеки.
Для тих, хто любить цікаві фільми у якісному форматі кінотеатр «Premier City» підготував шалену акцію. Придбавши квиток на фільм, додатково можна отримати знижку -50% на усе буфетне меню.
Тож переглядати фільми, смакуючи улюбленою їжею, стало ще доступніше.
Акція діє з понеділка по середу протягом усього лютого.
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Для тих, хто любить цікаві фільми у якісному форматі кінотеатр «Premier City» підготував шалену акцію. Придбавши квиток на фільм, додатково можна отримати знижку -50% на усе буфетне меню.
Тож переглядати фільми, смакуючи улюбленою їжею, стало ще доступніше.
Акція діє з понеділка по середу протягом усього лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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