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У луцькому кінотеатрі - шалені знижки на попкорн

У луцькому кінотеатрі - шалені знижки на попкорн
У кінотеатрі «Premier City» неймовірна акція. Придбавши квиток у кіно, глядач може отримати знижку на попкорн та інші снеки.

Для тих, хто любить цікаві фільми у якісному форматі кінотеатр «Premier City» підготував шалену акцію. Придбавши квиток на фільм, додатково можна отримати знижку -50% на усе буфетне меню.

Тож переглядати фільми, смакуючи улюбленою їжею, стало ще доступніше.

Акція діє з понеділка по середу протягом усього лютого.
У луцькому кінотеатрі - шалені знижки на попкорн



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Теги: «Premier City», акція, знижки
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