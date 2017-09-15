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На волинських підприємствах загинуло четверо людей

На волинських підприємствах загинуло четверо людей
Станом на 19 лютого на підприємствах Волинської області смертельно травмувались 4 працівники, в той час як за аналогічний період минулого року трапилося 2 нещасних випадків зі смертельним наслідком.

Про це повідомляє прес-служба управління держпраці у Волинській області.

Основними причинами настання нещасних випадків є організаційні, а також психофізіологічні та технічні.

Травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, незадовільний стан виробничого середовища, а також особисту необережність потерпілих.

Державна служба України з питань праці вкотре наголошує на необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та закликає керівників господарюючих суб’єктів та працівників дбати про особисту безпеку та безпеку людей, які працюють поряд.

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Теги: смерть, підприємство
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