Волинянин на Закарпатті обмінював фальшиві франки





Про це повідомляє



До правоохоронців Мукачівського відділу поліції із заявою звернувся керівник товариства, який повідомив, що невідома особа у зовнішніх касах, тобто пунктах обміну валют у місті Мукачеві, здала фальшиві швейцарські франки. Суму збитків оцінили в понад 156 тисяч гривень.



Правоохоронці розпочали слідство за ознаками ч. 1 ст. 199 ККУ, тобто виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей.



В ході розслідування поліцейські відділу встановили, що в період часу з 11:20 по 12:16 двоє невідомих осіб у пунктах обміну на вулицях Миру, Возз’єднання та Матросова обмінювали швейцарські франки. Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний житель Волинської області. Також в ході розслідування оперативники з’ясували, що купюри, які збували фальшивомонетники, були роздруковані на струменевому принтері.



Одного з підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення поліція Мукачева спільно з волинськими колегами затримала. Ним виявися 38-річний мешканець міста Ківерці Волинської області. Зараз підозрюваний згідно з ухвалою Мукачівського міськрайонного суду перебуває під вартою.



Зараз працівники поліції встановлюють інших осіб, які були причетні до виготовлення та збуту фальшивих грошей.



Слідство у справі триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Мукачівського відділу поліції затримали мешканця міста Ківерці Волинської області за збут підроблених грошей.Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Закарпатській області.До правоохоронців Мукачівського відділу поліції із заявою звернувся керівник товариства, який повідомив, що невідома особа у зовнішніх касах, тобто пунктах обміну валют у місті Мукачеві, здала фальшиві швейцарські франки. Суму збитків оцінили в понад 156 тисяч гривень.Правоохоронці розпочали слідство за ознаками ч. 1 ст. 199 ККУ, тобто виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей.В ході розслідування поліцейські відділу встановили, що в період часу з 11:20 по 12:16 двоє невідомих осіб у пунктах обміну на вулицях Миру, Возз’єднання та Матросова обмінювали швейцарські франки. Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний житель Волинської області. Також в ході розслідування оперативники з’ясували, що купюри, які збували фальшивомонетники, були роздруковані на струменевому принтері.Одного з підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення поліція Мукачева спільно з волинськими колегами затримала. Ним виявися 38-річний мешканець міста Ківерці Волинської області. Зараз підозрюваний згідно з ухвалою Мукачівського міськрайонного суду перебуває під вартою.Зараз працівники поліції встановлюють інших осіб, які були причетні до виготовлення та збуту фальшивих грошей.Слідство у справі триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію