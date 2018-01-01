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Волинянин на Закарпатті обмінював фальшиві франки

Волинянин на Закарпатті обмінював фальшиві франки
Співробітники Мукачівського відділу поліції затримали мешканця міста Ківерці Волинської області за збут підроблених грошей.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Закарпатській області.

До правоохоронців Мукачівського відділу поліції із заявою звернувся керівник товариства, який повідомив, що невідома особа у зовнішніх касах, тобто пунктах обміну валют у місті Мукачеві, здала фальшиві швейцарські франки. Суму збитків оцінили в понад 156 тисяч гривень.

Правоохоронці розпочали слідство за ознаками ч. 1 ст. 199 ККУ, тобто виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей.

В ході розслідування поліцейські відділу встановили, що в період часу з 11:20 по 12:16 двоє невідомих осіб у пунктах обміну на вулицях Миру, Возз’єднання та Матросова обмінювали швейцарські франки. Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний житель Волинської області. Також в ході розслідування оперативники з’ясували, що купюри, які збували фальшивомонетники, були роздруковані на струменевому принтері.

Одного з підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення поліція Мукачева спільно з волинськими колегами затримала. Ним виявися 38-річний мешканець міста Ківерці Волинської області. Зараз підозрюваний згідно з ухвалою Мукачівського міськрайонного суду перебуває під вартою.

Зараз працівники поліції встановлюють інших осіб, які були причетні до виготовлення та збуту фальшивих грошей.

Слідство у справі триває.

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Теги: підроблення грошей
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