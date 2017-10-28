«Caramel Residence» в Луцьку: житловий комплекс, який руйнує стереотипи*





Робить це будівельна компанія



Перший під’їзд будинку вже повністю готовий та чекає на своїх мешканців. З-поміж інших рис, які вигідно вирізняють нове житло від «ЛДБК» - зручність, доступна інфраструктура та гарний район.



Жити солодко: знайомтесь - «Caramel Residence»



Будівельна компанія «ЛДБК» має 18-річний досвід будівництва якісного житла. Для компанії головним критерієм є не кількість збудованих квадратних метрів, а їх зручність для майбутніх власників житла. Відтак, новий проект обов’язково запам’ятається після першої ж зустрічі - архітектори подарували «Caramel Residence» надзвичайно яскраві кольори фасаду, які розбавлять будь-який похмурий день. ЖК складатиметься із восьми 10-ти поверхових будинків.



Територія комплексу, оснащена контролем в'їзду та системою відеоспостереження подарує мешканцям почуття безпеки. Забудовник передбачив усі необхідні для комфортного життя умови: денний паркінг, місця для розваги дітей і дорослих, велодоріжки та навіть спеціальну територію для вигулу собак. Для любителів спорту встановлять спортмайданчик та міні-футбольне поле, а для малечі - дитячий майданчик.



Окрім того, у цьому унікальному кварталі передбачили безкоштовний wi-fi та багатоповерховий громадський центр. Тут мешканці зможуть посмакувати солодощами у сімейному кафе, відвідати салон краси чи, без зайвих клопотів, запастися продуктами чи відвідати спортивний зал. Для малечі пропонують школу раннього розвитку та цікаві гуртки. І це – далеко не всі переваги цього житла.







Прокидатися під спів пташок



Перше, що неможливо не помітити, завітавши на будівництво – його сусідство із величезним парком, що простягається, здається, поки бачить око. Колись занедбану зелену зону розчистили та облагородили, поклали бруківку та встановили лавки. А ще в «ЛДБК» заздалегідь подбали про маленьких мешканців 40-вого кварталу – улітку 2017 тут відкрили дитяче містечко «Карамелька». У парку встановили чимало «реманенту» для дитячих розваг, облаштували пісочниці та гойдалки. Сьогодні тут залюбки гуляють батьки з малечею, а парк наповнився дитячим сміхом.







Зелена зона, яка прилягає до ЖК, має площу 8 га, і нині вона вабить для прогулянок. Парк дарує приємну тишу зранку, а сусідство із ним витягне на прогулянку навіть найлінивішого домосіда. Адже для того, аби потрапити під зелену завісу, досить буде просто вийти із дому.



Зелена зона за стіною - ідеальний варіант для любителів бігати, кататися на велосипеді, гуляти із собакою або просто подихати свіжим повітрям, ненадовго абстрагуватися від міста. Прогулянки ж можуть стати чудовою альтернативою сидіння за комп’ютером чи екраном телевізора для школярів. А влітку разом із друзями можна гайнути на пікнік чи навпаки – під зеленою завісою дерев усамітнитися для читання улюбленої книги.







Інфраструктура: комфорт поруч з будинком



Другим неабияким плюсом нового ЖК є його розташування – будинки «Caramel Residence» «ростуть» у районі, який швидко розвивається. Багатоповерхівки розміщуються не концентровано, дозволяючи запобігти «ефекту мурашника».



Коли шукаєш житло і оцінюєш його розташування, то перше, що спадає на думку: як дістатися на роботу. Мешканцям «Caramel Residence» можна не хвилюватися стосовно доїзду - район дуже зручний, адже транспортна розв’язка дає можливість дістатися у будь-який район міста, низка транспортних маршрутів пролягає через цю територію.



За кілька хвилин у маршрутці або навіть пішки абсолютно без проблем можна дістатися до «Північного» чи «Варшавського» ринків. Водночас вулиці тут широкі, а будинки «дистанційовані» від дороги, тому можна не хвилюватися за звуки перегонів під вікнами.



Поруч також відділення «Укрпошти», автомобільні парковки, супермаркет «Салют», дитсадки та школи. Повний комплекс розваг та послуг – просто під боком, адже ЖК знаходиться фактично на півшляху від торгово-розважального центру «ПортСity» до «Adrenalin». Тому довго гадати, аби сходити на шопінг чи провести романтичний вечір в кіно, не доведеться.







Район, який руйнує стереотипи



І насамкінець, 40-ий район, де розташовується ЖК «Caramel Residence» - частина міста, яка активно розвивається. У головах багатьох лучан він чомусь і досі огорнутий стереотипами, підстави для яких вже давно зникли. Колись занедбаний парк перетворився у доглянуту зелену зону, де залюбки гуляють діти.



Переконатися у цьому не складно – достатньо буде самому просто вибратися на прогулянку. Тож парк стане гарним місцем розслабитися та подумати після важкого робочого дня чи відпочити у вихідні.



Окрім того, нещодавно поблизу будівництва ЖК відкрили Будинок правосуддя, де відтепер засідають служителі Феміди Луцького міськрайонного суду.



40-овий перетворився на район, де є всі зручності, не маючи водночас проблем «перенаселених» частин міста - великих скупчень людей, перевантажений транспортних потоків тощо.







Детальнішу інформацію про компанію та її проекти можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. В. Чорновола, 24, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



Текст - Василина БОРУЦЬКА

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Відтак, новий проект обов’язково запам’ятається після першої ж зустрічі - архітектори подарували «Caramel Residence» надзвичайно яскраві кольори фасаду, які розбавлять будь-який похмурий день. ЖК складатиметься із восьми 10-ти поверхових будинків.Територія комплексу, оснащена контролем в'їзду та системою відеоспостереження подарує мешканцям почуття безпеки. Забудовник передбачив усі необхідні для комфортного життя умови: денний паркінг, місця для розваги дітей і дорослих, велодоріжки та навіть спеціальну територію для вигулу собак. Для любителів спорту встановлять спортмайданчик та міні-футбольне поле, а для малечі - дитячий майданчик.Окрім того, у цьому унікальному кварталі передбачили безкоштовний wi-fi та багатоповерховий громадський центр. Тут мешканці зможуть посмакувати солодощами у сімейному кафе, відвідати салон краси чи, без зайвих клопотів, запастися продуктами чи відвідати спортивний зал. Для малечі пропонують школу раннього розвитку та цікаві гуртки. І це – далеко не всі переваги цього житла.Перше, що неможливо не помітити, завітавши на будівництво – його сусідство із величезним парком, що простягається, здається, поки бачить око. Колись занедбану зелену зону розчистили та облагородили, поклали бруківку та встановили лавки. А ще в «ЛДБК» заздалегідь подбали про маленьких мешканців 40-вого кварталу – улітку 2017 тут відкрили дитяче містечко «Карамелька». У парку встановили чимало «реманенту» для дитячих розваг, облаштували пісочниці та гойдалки. Сьогодні тут залюбки гуляють батьки з малечею, а парк наповнився дитячим сміхом.Зелена зона, яка прилягає до ЖК, має площу 8 га, і нині вона вабить для прогулянок. Парк дарує приємну тишу зранку, а сусідство із ним витягне на прогулянку навіть найлінивішого домосіда. Адже для того, аби потрапити під зелену завісу, досить буде просто вийти із дому.Зелена зона за стіною - ідеальний варіант для любителів бігати, кататися на велосипеді, гуляти із собакою або просто подихати свіжим повітрям, ненадовго абстрагуватися від міста. Прогулянки ж можуть стати чудовою альтернативою сидіння за комп’ютером чи екраном телевізора для школярів. А влітку разом із друзями можна гайнути на пікнік чи навпаки – під зеленою завісою дерев усамітнитися для читання улюбленої книги.Другим неабияким плюсом нового ЖК є його розташування – будинки «Caramel Residence» «ростуть» у районі, який швидко розвивається. Багатоповерхівки розміщуються не концентровано, дозволяючи запобігти «ефекту мурашника».Коли шукаєш житло і оцінюєш його розташування, то перше, що спадає на думку: як дістатися на роботу. Мешканцям «Caramel Residence» можна не хвилюватися стосовно доїзду - район дуже зручний, адже транспортна розв’язка дає можливість дістатися у будь-який район міста, низка транспортних маршрутів пролягає через цю територію.За кілька хвилин у маршрутці або навіть пішки абсолютно без проблем можна дістатися до «Північного» чи «Варшавського» ринків. Водночас вулиці тут широкі, а будинки «дистанційовані» від дороги, тому можна не хвилюватися за звуки перегонів під вікнами.Поруч також відділення «Укрпошти», автомобільні парковки, супермаркет «Салют», дитсадки та школи. Повний комплекс розваг та послуг – просто під боком, адже ЖК знаходиться фактично на півшляху від торгово-розважального центру «ПортСity» до «Adrenalin». Тому довго гадати, аби сходити на шопінг чи провести романтичний вечір в кіно, не доведеться.І насамкінець, 40-ий район, де розташовується ЖК «Caramel Residence» - частина міста, яка активно розвивається. У головах багатьох лучан він чомусь і досі огорнутий стереотипами, підстави для яких вже давно зникли. Колись занедбаний парк перетворився у доглянуту зелену зону, де залюбки гуляють діти.Переконатися у цьому не складно – достатньо буде самому просто вибратися на прогулянку. Тож парк стане гарним місцем розслабитися та подумати після важкого робочого дня чи відпочити у вихідні.Окрім того, нещодавно поблизу будівництва ЖК відкрили Будинок правосуддя, де відтепер засідають служителі Феміди Луцького міськрайонного суду.40-овий перетворився на район, де є всі зручності, не маючи водночас проблем «перенаселених» частин міста - великих скупчень людей, перевантажений транспортних потоків тощо.

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