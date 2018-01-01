Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 лютого
20 лютий, 20:00
У середу у Волинській області очікується хмарна погодаз проясненнями.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку можливий дрібний мокрий сніг. У Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько -6…-4 градусів, удень – до -1…+1.
Вітер східний і південно-східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, сухо.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку можливий дрібний мокрий сніг. У Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько -6…-4 градусів, удень – до -1…+1.
Вітер східний і південно-східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, сухо.
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