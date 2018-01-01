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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 лютого
У середу у Волинській області очікується хмарна погодаз проясненнями.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку можливий дрібний мокрий сніг. У Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько -6…-4 градусів, удень – до -1…+1.

Вітер східний і південно-східний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, сухо.

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Теги: прогноз, погода
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