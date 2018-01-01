Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 лютого





За даними Sinoptik.ua у Луцьку можливий дрібний мокрий сніг. У Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається.



Температура повітря вночі близько -6…-4 градусів, удень – до -1…+1.



Вітер східний і південно-східний, 1-4 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, сухо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується хмарна погодаз проясненнями.За даними Sinoptik.ua у Луцьку можливий дрібний мокрий сніг. У Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається.Температура повітря вночі близько -6…-4 градусів, удень – до -1…+1.Вітер східний і південно-східний, 1-4 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, сухо.

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