В Україні від кору померла п'ятимісячна дитина





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Дитина померла саме від ускладнень, спровокованих кором. Планове щеплення їй мали зробити у 12 місяців. Ситуація із захворюваністю на кір продовжує залишатися напруженою.



В Одеській області від кору померла п'ятимісячна дитина. Про це на брифінгу у вівторок, 20 лютого, повідомив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Віктор Ляшко:



«З нашого попереднього брифінгу, на жаль, підтвердився ще один летальний випадок: померла п'ятимісячна дитина в Одеській області. Померла саме від ускладнень, спровокованих кором. Планове щеплення цій дитині мали зробити у 12 місяців, як це передбачене національним календарем щеплень. Це саме той випадок, коли відповідальність за хворобу і смерть дитини лежить на кожному з тих, хто свідомо чи з об'єктивних причин не був щеплений у попередні роки», - зазначив він.



Ляшко підкреслив, що якби в Україні охоплення щепленнями становило 95-98%, то дитину можна було б врятувати за рахунок колективного імунітету і при відсутності циркуляції збудника кору.



Також він уточнив, що ситуація із захворюваністю на кір продовжує залишатися напруженою.



За оперативними даними Центру громадського здоров'я, минулого тижня захворіли 827 осіб.



«Це трохи більше, ніж на попередньому тижні, але пік, який був наприкінці січня, будемо сподіватися, ми пройшли», - повідомив Ляшко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеській області від кору померла п'ятимісячна дитина.Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Liga.net.Дитина померла саме від ускладнень, спровокованих кором. Планове щеплення їй мали зробити у 12 місяців. Ситуація із захворюваністю на кір продовжує залишатися напруженою.В Одеській області від кору померла п'ятимісячна дитина. Про це на брифінгу у вівторок, 20 лютого, повідомив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я«З нашого попереднього брифінгу, на жаль, підтвердився ще один летальний випадок: померла п'ятимісячна дитина в Одеській області. Померла саме від ускладнень, спровокованих кором. Планове щеплення цій дитині мали зробити у 12 місяців, як це передбачене національним календарем щеплень. Це саме той випадок, коли відповідальність за хворобу і смерть дитини лежить на кожному з тих, хто свідомо чи з об'єктивних причин не був щеплений у попередні роки», - зазначив він.Ляшко підкреслив, що якби в Україні охоплення щепленнями становило 95-98%, то дитину можна було б врятувати за рахунок колективного імунітету і при відсутності циркуляції збудника кору.Також він уточнив, що ситуація із захворюваністю на кір продовжує залишатися напруженою.За оперативними даними Центру громадського здоров'я, минулого тижня захворіли 827 осіб.«Це трохи більше, ніж на попередньому тижні, але пік, який був наприкінці січня, будемо сподіватися, ми пройшли», - повідомив Ляшко.

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