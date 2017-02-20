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Нововолинці вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

Нововолинці вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
У Нововолинську 20 лютого вшанували полеглих на Майдані.

Про це пише БУГ.

Біля фотостели Героїв Небесної Сотні відбувся мітинг-реквієм.

Також священнослужителі відправили панахиду за загиблими. З промовою виступив мер міста Віктор Сапожніков.

Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану.

До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.


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Теги: Нововолинськ, вшанування, Небесна Сотня, Герої, Майдан
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