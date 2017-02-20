Нововолинці вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 16:50
У Нововолинську 20 лютого вшанували полеглих на Майдані.
Про це пише БУГ.
Біля фотостели Героїв Небесної Сотні відбувся мітинг-реквієм.
Також священнослужителі відправили панахиду за загиблими. З промовою виступив мер міста Віктор Сапожніков.
Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану.
До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.
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Про це пише БУГ.
Біля фотостели Героїв Небесної Сотні відбувся мітинг-реквієм.
Також священнослужителі відправили панахиду за загиблими. З промовою виступив мер міста Віктор Сапожніков.
Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану.
До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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