Нововолинці вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні





Про це пише



Біля фотостели Героїв Небесної Сотні відбувся мітинг-реквієм.



Також священнослужителі відправили панахиду за загиблими. З промовою виступив мер міста Віктор Сапожніков.



Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану.



До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.





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