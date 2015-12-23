Луцьку автостанцію «тероризували» роми. ФОТО





Інцидент трапився у вівторок, 20 лютого, - повідомляє



У Луцьку на австостанції №1 людей тероризувала група неповнолітніх циган. Вони наполегливо випрошували гроші, а коли люди відмовляли чи сперечалися, то ті погрожували пасажирам фізичною розправою та нецензурно висловлювались на їхню адресу.



Керувала групою ромів, яка складалась із 5-6 неповнолітніх, віком приблизно 12 років, старша жінка тієї національності. Вона і сама зверталась до людей з проханням допомогти грошима для нібито вирішення якоїсь скрутної життєвої ситуації, яка трапилася з її родиною.



Додамо, що ця група прохачів, за словами ж самих неповнолітніх, проживає у селі Переспа Рожищенського району. Проблема ромів на автостанції не нова, але, на жаль, адміністрація жодним чином не реагує на подібні зауваження волинян та гостей області, а тому малолітні цигани замість відвідувати школу щодня "працюють", випрошуючи у довірливих людей гроші.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на автостанції №1 роми випрошували у людей гроші та погрожували фізичною розправою.Інцидент трапився у вівторок, 20 лютого, - повідомляє «Під прицілом» У Луцьку на австостанції №1 людей тероризувала група неповнолітніх циган. Вони наполегливо випрошували гроші, а коли люди відмовляли чи сперечалися, то ті погрожували пасажирам фізичною розправою та нецензурно висловлювались на їхню адресу.Керувала групою ромів, яка складалась із 5-6 неповнолітніх, віком приблизно 12 років, старша жінка тієї національності. Вона і сама зверталась до людей з проханням допомогти грошима для нібито вирішення якоїсь скрутної життєвої ситуації, яка трапилася з її родиною.Додамо, що ця група прохачів, за словами ж самих неповнолітніх, проживає у селі Переспа Рожищенського району. Проблема ромів на автостанції не нова, але, на жаль, адміністрація жодним чином не реагує на подібні зауваження волинян та гостей області, а тому малолітні цигани замість відвідувати школу щодня "працюють", випрошуючи у довірливих людей гроші.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію