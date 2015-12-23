вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьку автостанцію «тероризували» роми. ФОТО

Луцьку автостанцію «тероризували» роми. ФОТО
У Луцьку на автостанції №1 роми випрошували у людей гроші та погрожували фізичною розправою.

Інцидент трапився у вівторок, 20 лютого, - повідомляє «Під прицілом».

У Луцьку на австостанції №1 людей тероризувала група неповнолітніх циган. Вони наполегливо випрошували гроші, а коли люди відмовляли чи сперечалися, то ті погрожували пасажирам фізичною розправою та нецензурно висловлювались на їхню адресу.

Керувала групою ромів, яка складалась із 5-6 неповнолітніх, віком приблизно 12 років, старша жінка тієї національності. Вона і сама зверталась до людей з проханням допомогти грошима для нібито вирішення якоїсь скрутної життєвої ситуації, яка трапилася з її родиною.

Додамо, що ця група прохачів, за словами ж самих неповнолітніх, проживає у селі Переспа Рожищенського району. Проблема ромів на автостанції не нова, але, на жаль, адміністрація жодним чином не реагує на подібні зауваження волинян та гостей області, а тому малолітні цигани замість відвідувати школу щодня "працюють", випрошуючи у довірливих людей гроші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автостанція, цигани, роми
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Сьогодні 5 разів до мене підходили. Дай грошей,дай пиріжка. То купи хоча б горілки.
Відповісти
напевно адміністрації вигідна така ситуація
Відповісти
Вибір редактора
«Caramel Residence» в Луцьку: житловий комплекс, який руйнує стереотипи*
«Бути у неволі не характерно для українців». У Луцьку вшанували Героїв Майдану. ФОТО
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині засудили керівника групи, що незаконно переправляла людей через кордон
Сьогодні, 17:45
У Ковелі вшанували пам’ять полеглих під час Революції Гідності. ФОТО
Сьогодні, 17:27
Луцьку автостанцію «тероризували» роми. ФОТО
Сьогодні, 17:10
«Caramel Residence» в Луцьку: житловий комплекс, який руйнує стереотипи*
Сьогодні, 17:00
Нововолинці вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
У Луцьку контролюватимуть діяльність ромів У Луцьку контролюватимуть діяльність ромів
23 грудень, 2015, 01:40
У Луцьку хочуть позбутися циган на автостанції У Луцьку хочуть позбутися циган на автостанції
04 грудень, 2015, 12:49
Луцькі активісти оголосили війну циганам на автостанції. ФОТО. ВІДЕО Луцькі активісти оголосили війну циганам на автостанції. ФОТО. ВІДЕО
04 грудень, 2015, 08:24
У місті на Волині на автостанції помер чоловік У місті на Волині на автостанції помер чоловік
07 лютий, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
6 підстав придбати автозапчастини у «ЕЛІТ-Україна» в Луцьку!*
Сьогодні, 14:52
 1
«Caramel Residence» в Луцьку: житловий комплекс, який руйнує стереотипи*
Сьогодні, 11:10
 1
У Ківерцях оригінально провчили містян, які розкидали сміття
19 лютий, 07:41
 1
Засудили волинянина, який викрав з автівок і квартир майна на 177 тисяч
Сьогодні, 17:52
 0
Луцькі муніципали готові витратити 1,7 мільйона на демонтаж
Сьогодні, 17:52
 0
Медіа
відео
1/8