Луцьку автостанцію «тероризували» роми. ФОТО
Сьогодні, 17:10
У Луцьку на автостанції №1 роми випрошували у людей гроші та погрожували фізичною розправою.
Інцидент трапився у вівторок, 20 лютого, - повідомляє «Під прицілом».
У Луцьку на австостанції №1 людей тероризувала група неповнолітніх циган. Вони наполегливо випрошували гроші, а коли люди відмовляли чи сперечалися, то ті погрожували пасажирам фізичною розправою та нецензурно висловлювались на їхню адресу.
Керувала групою ромів, яка складалась із 5-6 неповнолітніх, віком приблизно 12 років, старша жінка тієї національності. Вона і сама зверталась до людей з проханням допомогти грошима для нібито вирішення якоїсь скрутної життєвої ситуації, яка трапилася з її родиною.
Додамо, що ця група прохачів, за словами ж самих неповнолітніх, проживає у селі Переспа Рожищенського району. Проблема ромів на автостанції не нова, але, на жаль, адміністрація жодним чином не реагує на подібні зауваження волинян та гостей області, а тому малолітні цигани замість відвідувати школу щодня "працюють", випрошуючи у довірливих людей гроші.
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Інцидент трапився у вівторок, 20 лютого, - повідомляє «Під прицілом».
У Луцьку на австостанції №1 людей тероризувала група неповнолітніх циган. Вони наполегливо випрошували гроші, а коли люди відмовляли чи сперечалися, то ті погрожували пасажирам фізичною розправою та нецензурно висловлювались на їхню адресу.
Керувала групою ромів, яка складалась із 5-6 неповнолітніх, віком приблизно 12 років, старша жінка тієї національності. Вона і сама зверталась до людей з проханням допомогти грошима для нібито вирішення якоїсь скрутної життєвої ситуації, яка трапилася з її родиною.
Додамо, що ця група прохачів, за словами ж самих неповнолітніх, проживає у селі Переспа Рожищенського району. Проблема ромів на автостанції не нова, але, на жаль, адміністрація жодним чином не реагує на подібні зауваження волинян та гостей області, а тому малолітні цигани замість відвідувати школу щодня "працюють", випрошуючи у довірливих людей гроші.
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Коментарі 2
Сьогодні 5 разів до мене підходили. Дай грошей,дай пиріжка. То купи хоча б горілки.
напевно адміністрації вигідна така ситуація
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