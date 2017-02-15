У Ковелі вшанували пам’ять полеглих під час Революції Гідності. ФОТО





Про це інформує



Біля пам’ятника борцям за волю України зібралися представники міської та районної влади, громадських організацій, установ і підприємств, духовенство, учнівська та студентська молодь, аби вклонитись Українським Ангелам, висловити вдячність безпосереднім учасникам тих подій за те, що проявили високу громадянську позицію, доклали чимало зусиль заради кращого майбутнього своєї країни.



Ведучі Наталія Гончар та Альона Мельникова-Малюга нагадали про події 2014 року.



Минуло чотири роки від «чорного четверга» - 20 лютого, коли на очах у всього світу влада розстрілювала свій народ.



Пам’ять про мужніх патріотів ковельчани вшанували хвилиною мовчання.



Панахиду за загиблими відслужив благочинний УПЦ КП м.Ковеля протоієрей Анатолій Александрук з духовенством.



По завершенню до підніжжя пам’ятника поклали квіти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі сьогодні вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні — людей, які віддали життя за свободу під час Революції Гідності.Про це інформує прес-служба Ковельської міської ради.Біля пам’ятника борцям за волю України зібралися представники міської та районної влади, громадських організацій, установ і підприємств, духовенство, учнівська та студентська молодь, аби вклонитись Українським Ангелам, висловити вдячність безпосереднім учасникам тих подій за те, що проявили високу громадянську позицію, доклали чимало зусиль заради кращого майбутнього своєї країни.Ведучітанагадали про події 2014 року.Минуло чотири роки від «чорного четверга» - 20 лютого, коли на очах у всього світу влада розстрілювала свій народ.Пам’ять про мужніх патріотів ковельчани вшанували хвилиною мовчання.Панахиду за загиблими відслужив благочинний УПЦ КП м.Ковеля протоієрейз духовенством.По завершенню до підніжжя пам’ятника поклали квіти.

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