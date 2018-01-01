Стали відомі подробиці загоряння Range Rover у Луцьку

спалахнув позашляховик марки Range Rover. Сталося це біля п’ятиповерхівки на вулиці Нестора Бурчака, 14. Очевидці викликали пожежників.



Про це повідомляє



«О другій годині 38 хвилини було направлено два автомобілі спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Вже о 02.40 пожежа була повністю ліквідована. Вгонь встиг знищити капот, скло, фари, а також пошкодити салон автомобіля», – розповіла начальник відділу УДСНС Волині Ірина Варварук.



Авто належить молодій парі, яка проживає у цьому будинку. Він — іноземець, вона — українка. Не на камеру жінка розповіла, що ворогів вони не мають, тож не вважають, що їхнє авто могли підпалити.



Загорілось через замикання електропроводки, останнє ж слово – за поліцією. Така попередня версія пожежників, – каже речник управління Нацполіції Волині Віктор Гомоль.



«Відомості про цю подію поліція належним чином зареєструвала, проводитьтся перевірка, з місця вилучено пожежне сміття та змиви, направлено на проведення експертизи. За її результатами буде дано відповідну правову оцінку цієї пригоди», – повідомив Віктор Гомоль.



На фірмі, що орендує офіс у цьому будинку, поза камерою розповіли, що останнім часом до багатоповерхівки «зачастили» злодії. Пояснюють це тим, що квартири тут елітні і проживають у них заможні люди.



У поліції нині також розслідують викрадення в одного з луцьких бізнесменів нової Toyota Camry. Авто невідомі поцупили з-під будинку, що на вулиці Конякіна.



За словами речника управління Нацполіції Волині Віктора Гомоля, поліція проводить усі належні заходи з метою встановлення місця транспортного засобу, а також осіб, причетних до його заволодіння і притягнення їх до відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля будинку вночі 20 лютогомарки Range Rover. Сталося це біля п’ятиповерхівки на вулиці Нестора Бурчака, 14. Очевидці викликали пожежників.Про це повідомляє ВРД НСТУ «О другій годині 38 хвилини було направлено два автомобілі спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Вже о 02.40 пожежа була повністю ліквідована. Вгонь встиг знищити капот, скло, фари, а також пошкодити салон автомобіля», – розповіла начальник відділу УДСНС ВолиніАвто належить молодій парі, яка проживає у цьому будинку. Він — іноземець, вона — українка. Не на камеру жінка розповіла, що ворогів вони не мають, тож не вважають, що їхнє авто могли підпалити.Загорілось через замикання електропроводки, останнє ж слово – за поліцією. Така попередня версія пожежників, – каже речник управління Нацполіції Волині«Відомості про цю подію поліція належним чином зареєструвала, проводитьтся перевірка, з місця вилучено пожежне сміття та змиви, направлено на проведення експертизи. За її результатами буде дано відповідну правову оцінку цієї пригоди», – повідомив Віктор Гомоль.На фірмі, що орендує офіс у цьому будинку, поза камерою розповіли, що останнім часом до багатоповерхівки «зачастили» злодії. Пояснюють це тим, що квартири тут елітні і проживають у них заможні люди.У поліції нині також розслідують викрадення в одного з луцьких бізнесменів нової Toyota Camry. Авто невідомі поцупили з-під будинку, що на вулиці Конякіна.За словами речника управління Нацполіції Волині Віктора Гомоля, поліція проводить усі належні заходи з метою встановлення місця транспортного засобу, а також осіб, причетних до його заволодіння і притягнення їх до відповідальності.

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