У центрі Луцька молилися за Героїв Небесної Сотні
20 лютий, 21:31
У День Героїв Небесної Сотні декілька десятків лучан зібралося біля фотостенду «Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України», аби згадати та помолитися за 107 Героїв, які віддали свої життя за Україну.
Захід відбувся 20 лютого на Театральному майдані в Луцьку, - повідомляють Волинські новини.
Саме цього дня 4 роки тому під час Революції гідності сміливі українці віддали свої життя, аби жити у вільній країні.
Так, біля фотостенду молодь намалювала зображення території України, яке підсвітили лампадками. В середині була написана цифра 107 - саме така кількість Героїв відійшли у вічність під час Майдану. Організатори закликали пам'ятати імені всіх Героїв та історію, щоб таких трагічних подій більше не траплялося в майбутньому.
Всі присутні помолилися за Небесну Сотню, зачитавши «Отче наш», та вшанували їх хвилиною мовчання. До того ж, організатори закликали лучан поставити свічку у вікні в честь загиблих Героїв.
Завершилося дійство виконанням Гімну України.
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Захід відбувся 20 лютого на Театральному майдані в Луцьку, - повідомляють Волинські новини.
Саме цього дня 4 роки тому під час Революції гідності сміливі українці віддали свої життя, аби жити у вільній країні.
Так, біля фотостенду молодь намалювала зображення території України, яке підсвітили лампадками. В середині була написана цифра 107 - саме така кількість Героїв відійшли у вічність під час Майдану. Організатори закликали пам'ятати імені всіх Героїв та історію, щоб таких трагічних подій більше не траплялося в майбутньому.
Всі присутні помолилися за Небесну Сотню, зачитавши «Отче наш», та вшанували їх хвилиною мовчання. До того ж, організатори закликали лучан поставити свічку у вікні в честь загиблих Героїв.
Завершилося дійство виконанням Гімну України.
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