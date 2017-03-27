У центрі Луцька молилися за Героїв Небесної Сотні





Захід відбувся 20 лютого на Театральному майдані в Луцьку, - повідомляють



Саме цього дня 4 роки тому під час Революції гідності сміливі українці віддали свої життя, аби жити у вільній країні.



Так, біля фотостенду молодь намалювала зображення території України, яке підсвітили лампадками. В середині була написана цифра 107 - саме така кількість Героїв відійшли у вічність під час Майдану. Організатори закликали пам'ятати імені всіх Героїв та історію, щоб таких трагічних подій більше не траплялося в майбутньому.



Всі присутні помолилися за Небесну Сотню, зачитавши «Отче наш», та вшанували їх хвилиною мовчання. До того ж, організатори закликали лучан поставити свічку у вікні в честь загиблих Героїв.



Завершилося дійство виконанням Гімну України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У День Героїв Небесної Сотні декілька десятків лучан зібралося біля фотостенду «Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України», аби згадати та помолитися за 107 Героїв, які віддали свої життя за Україну.Захід відбувся 20 лютого на Театральному майдані в Луцьку, - повідомляють Волинські новини Саме цього дня 4 роки тому під час Революції гідності сміливі українці віддали свої життя, аби жити у вільній країні.Так, біля фотостенду молодь намалювала зображення території України, яке підсвітили лампадками. В середині була написана цифра 107 - саме така кількість Героїв відійшли у вічність під час Майдану. Організатори закликали пам'ятати імені всіх Героїв та історію, щоб таких трагічних подій більше не траплялося в майбутньому.Всі присутні помолилися за Небесну Сотню, зачитавши «Отче наш», та вшанували їх хвилиною мовчання. До того ж, організатори закликали лучан поставити свічку у вікні в честь загиблих Героїв.Завершилося дійство виконанням Гімну України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію