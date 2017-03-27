вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька молилися за Героїв Небесної Сотні

У центрі Луцька молилися за Героїв Небесної Сотні
У День Героїв Небесної Сотні декілька десятків лучан зібралося біля фотостенду «Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України», аби згадати та помолитися за 107 Героїв, які віддали свої життя за Україну.

Захід відбувся 20 лютого на Театральному майдані в Луцьку, - повідомляють Волинські новини.

Саме цього дня 4 роки тому під час Революції гідності сміливі українці віддали свої життя, аби жити у вільній країні.

Так, біля фотостенду молодь намалювала зображення території України, яке підсвітили лампадками. В середині була написана цифра 107 - саме така кількість Героїв відійшли у вічність під час Майдану. Організатори закликали пам'ятати імені всіх Героїв та історію, щоб таких трагічних подій більше не траплялося в майбутньому.

Всі присутні помолилися за Небесну Сотню, зачитавши «Отче наш», та вшанували їх хвилиною мовчання. До того ж, організатори закликали лучан поставити свічку у вікні в честь загиблих Героїв.

Завершилося дійство виконанням Гімну України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Небесна Сотня, вшанування, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Caramel Residence» в Луцьку: житловий комплекс, який руйнує стереотипи*
«Бути у неволі не характерно для українців». У Луцьку вшанували Героїв Майдану. ФОТО
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З матюками і погрозами: лучанин, який не заплатив у барі, залякував представника закладу
20 лютий, 22:05
Волинські селяни бунтують через вирубку лісу
20 лютий, 21:54
У центрі Луцька молилися за Героїв Небесної Сотні
20 лютий, 21:31
Стали відомі подробиці загоряння Range Rover у Луцьку
20 лютий, 21:21
Батьки луцьких школярів закликають депутатів підтримати ініціативу Андрія Покровського
20 лютий, 21:00
Схожі новини
Лучан закликають вшанувати Героїв Небесної Сотні Лучан закликають вшанувати Героїв Небесної Сотні
07 лютий, 00:46
У Луцьку вшанували Героя Небесної Сотні Василя Мойсея У Луцьку вшанували Героя Небесної Сотні Василя Мойсея
27 березень, 2017, 16:26
20 лютого у Луцьку вшанують Героїв Небесної Сотні 20 лютого у Луцьку вшанують Героїв Небесної Сотні
20 лютий, 2015, 08:09
20 лютого у Луцьку вшанують подвиг Героїв Майдану 20 лютого у Луцьку вшанують подвиг Героїв Майдану
16 лютий, 2015, 12:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Змагання з зимової риболовлі на Волині завершилися скандалом
20 лютий, 23:01
 1
З матюками і погрозами: лучанин, який не заплатив у барі, залякував представника закладу
20 лютий, 22:05
 1
6 підстав придбати автозапчастини у «ЕЛІТ-Україна» в Луцьку!*
20 лютий, 14:52
 1
«Caramel Residence» в Луцьку: житловий комплекс, який руйнує стереотипи*
20 лютий, 11:10
 1
Вчені розгадали одну із таємниць єгипетських пірамід
Сьогодні, 04:15
 0
Медіа
відео
1/8