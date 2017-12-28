Волинські селяни бунтують через вирубку лісу





Про це повідомляє



Працівники державного підприємства «СЛАП Камінь-Каширськагроліс» на території Бузаківського лісництва поблизу села Черче проводять суцільну санітарну рубку лісу.



«В рубку відводяться дерева 4, 5 і 6 категорії ураження. Перша категорія – це абсолютно здорове дерево. Друга категорія – це практично здорове дерево. Третя категорія – це дерево, яке вже уражене і на ньому вже блідіша крона. Четверна категорія – це явна ознака: жовта крона, суховершинність, починають відпадати гілки. А 5 та 6 – це вже сухостій.



Якщо таких дерев на ділянці більше 90% - ми їх забираємо в суцільну рубку. У вашому регіоні виділили уражених 7 ділянок загальною площею 4 гектари. Це те що плануємо вирізати», – розповідає інженер з охорони та захисту лісу ДП «СЛАП Камінь-Каширськагроліс» Сергій Віруцький.



Він додає, що ліс масово нищить верхівковий короїд. І цей шкідник почав дуже прогресувати. Висновок щодо ураження лісу підтверджують спеціалісти Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист».



Через вирубку лісу селяни запанікували та організували мирний протест. Почали зупиняти автомобілі з деревиною. А уночі 16 лютого автомобіль з лісопродукцію вивантажити біля сільської ради.



Під час заходу селяни запитали в інженера, чи можливо уражені дерева обробити хімікатами, замість масової вирубки.



Сергій Віруцький відповів, що на території Камінь-Каширського району обробку жодного разу не проводили, тому що можуть бути масові отруєння людей. А ще додав, що внаслідок цього необхідно буде як мінімум на тиждень заборонити вхід до лісу.



Селяни висловили готовність до обробки лісу хімікатами та почали звинувачувати працівників лісгоспу, що їм простіше провести вирубку лісу, щоб його потім продати і мати дохід.



Також селяни обурилися через розбиті вантажівками дороги.



А ще інженер наголосив, що за користування природними ресурсами минулого року лісгосп виділяв певні кошти. Сільський голова Юрій Соколов цю інформацію підтвердив та уточнив про надходження в бюджет близько 30 тисяч гривень.



Зрештою, селяни обіцяють не віддавати лісгоспу вивантажену біля сільради деревину. Висловили пропозицію роздати її вдовам чи самотнім пенсіонерам безкоштовно, або ж продати та закупити щебеню, щоб засипати ями в певних ділянках дороги.



Також створили ініціативну групу, що проведе перевірку документів у лісгоспі з метою запобігання незаконним рубкам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У будинку культури села Черче у Камінь-Каширському районі відбулися збори селян, на яких вирішувалось питання масового вирізання і вивезення лісу.Про це повідомляє Район. Камінь-Каширський Працівники державного підприємства «СЛАП Камінь-Каширськагроліс» на території Бузаківського лісництва поблизу села Черче проводять суцільну санітарну рубку лісу.«В рубку відводяться дерева 4, 5 і 6 категорії ураження. Перша категорія – це абсолютно здорове дерево. Друга категорія – це практично здорове дерево. Третя категорія – це дерево, яке вже уражене і на ньому вже блідіша крона. Четверна категорія – це явна ознака: жовта крона, суховершинність, починають відпадати гілки. А 5 та 6 – це вже сухостій.Якщо таких дерев на ділянці більше 90% - ми їх забираємо в суцільну рубку. У вашому регіоні виділили уражених 7 ділянок загальною площею 4 гектари. Це те що плануємо вирізати», – розповідає інженер з охорони та захисту лісу ДП «СЛАП Камінь-Каширськагроліс»Він додає, що ліс масово нищить верхівковий короїд. І цей шкідник почав дуже прогресувати. Висновок щодо ураження лісу підтверджують спеціалісти Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист».Через вирубку лісу селяни запанікували та організували мирний протест. Почали зупиняти автомобілі з деревиною. А уночі 16 лютого автомобіль з лісопродукцію вивантажити біля сільської ради.Під час заходу селяни запитали в інженера, чи можливо уражені дерева обробити хімікатами, замість масової вирубки.Сергій Віруцький відповів, що на території Камінь-Каширського району обробку жодного разу не проводили, тому що можуть бути масові отруєння людей. А ще додав, що внаслідок цього необхідно буде як мінімум на тиждень заборонити вхід до лісу.Селяни висловили готовність до обробки лісу хімікатами та почали звинувачувати працівників лісгоспу, що їм простіше провести вирубку лісу, щоб його потім продати і мати дохід.Також селяни обурилися через розбиті вантажівками дороги.А ще інженер наголосив, що за користування природними ресурсами минулого року лісгосп виділяв певні кошти. Сільський головацю інформацію підтвердив та уточнив про надходження в бюджет близько 30 тисяч гривень.Зрештою, селяни обіцяють не віддавати лісгоспу вивантажену біля сільради деревину. Висловили пропозицію роздати її вдовам чи самотнім пенсіонерам безкоштовно, або ж продати та закупити щебеню, щоб засипати ями в певних ділянках дороги.Також створили ініціативну групу, що проведе перевірку документів у лісгоспі з метою запобігання незаконним рубкам.

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