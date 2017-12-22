З матюками і погрозами: лучанин, який не заплатив у барі, залякував представника закладу

Дмитро Ніколайчук (на фото), який не заплатив з іще одним клієнтом за посиденьки в барі "П'ятниця", погрожував арт-директору закладу Андрію Мацкевичу .



Про це він написав у Facebook.



Нагадаємо, 19 лютого адміністрація бару "П’ятниця" повідомила, що розшукує клієнтів, які розрахувалися сувенірними грошима,



20 лютого Мацкевич опублікував переписку з Ніколайчуком, в якій той залякує та матюкає арт-директора "П'ятниці".



"Публікую перепису з "дитиною" котра "помилково" розрахувалася вчора не тими грошима у Бар П'ятниця. Одна чесність та порядність, а не хлопчик. п.с. А по телефону спочатку взагалі казав що то все дівчина. Ну-ну", - прокоментував "бесіду" Андрій Мацкевич.





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