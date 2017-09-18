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У Володимирі вшанували пам’ять Небесної Сотні

У Володимирі вшанували пам’ять Небесної Сотні
У Володимирі-Волинському відбулися скорботні заходи задля вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомили у Володимир-Волинській РДА.

У Володимир-Волинському районі скорботні заходи розпочалися із хресної ходи від собору Різдва Христового. Студенти місцевих навчальних закладів із портретами майданівців, духовенство, представники влади та небайдужі краяни пройшли до пам’ятної дошки загиблим воїнам АТО. Тут вони поклали квіти до портретів Героїв, які ціною власного життя відстоювали незалежність України.

Опісля, учасники ходи вирушили до меморіальної дошки Героям Небесної Сотні, де священики міста відслужили заупокійну літію, яку очолив Владика Володимир-Волинський та Турійський Матфей.

Також усі бажаючі змогли цього дня відвідати і героїко-патріотичний бібліофреш «Небесна Сотня. Пам’ять не вмирає», що відбувся у центральній районній бібліотеці.


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Теги: вшанування, Волинь
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