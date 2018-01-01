На Миколаївщині свині пошматували пенсіонера
20 лютий, 22:43
На Миколаївщині у дворі приватного будинку знайшли тіло 80-річного чоловіка, пошматоване свинями.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області у Facebook.
Сусіди востаннє бачили загиблого, який жив сам, ще у суботу, 17 лютого, тому вирішили перевірити, чи все з ним гаразд, та знайшли його понівечений труп на території, де він вирощував свиней в’єтнамської породи.
«Експерти виявили значно пошкоджене тіло господаря та часткову відсутність його внутрішніх органів», – йдеться у повідомленні.
Експерти припускають, що чоловік міг знепритомніти, а домашні тварини у цей час пошматували його тіло.
Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою – нещасний випадок.
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Про це повідомляє поліція Миколаївської області у Facebook.
Сусіди востаннє бачили загиблого, який жив сам, ще у суботу, 17 лютого, тому вирішили перевірити, чи все з ним гаразд, та знайшли його понівечений труп на території, де він вирощував свиней в’єтнамської породи.
«Експерти виявили значно пошкоджене тіло господаря та часткову відсутність його внутрішніх органів», – йдеться у повідомленні.
Експерти припускають, що чоловік міг знепритомніти, а домашні тварини у цей час пошматували його тіло.
Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою – нещасний випадок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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