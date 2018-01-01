На Миколаївщині свині пошматували пенсіонера

На Миколаївщині у дворі приватного будинку знайшли тіло 80-річного чоловіка, пошматоване свинями.Про це повідомляє поліція Миколаївської області у Facebook.Сусіди востаннє бачили загиблого, який жив сам, ще у суботу, 17 лютого, тому вирішили перевірити, чи все з ним гаразд, та знайшли його понівечений труп на території, де він вирощував свиней в’єтнамської породи.«Експерти виявили значно пошкоджене тіло господаря та часткову відсутність його внутрішніх органів», – йдеться у повідомленні.Експерти припускають, що чоловік міг знепритомніти, а домашні тварини у цей час пошматували його тіло.Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою – нещасний випадок.