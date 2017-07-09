Змагання з зимової риболовлі на Волині завершилися скандалом





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Нагадаємо, 17 лютого до озера Світязя прибуло 20 команд рибалок з різних районів Волині, у тому числі з Шацького - всього 60 учасників, аби взяти участь у традиційних змаганнях з зимової риболовлі.



А за декілька днів у Нововолинськ відбулося спільне засідання організаційного комітету та суддівської колегії традиційних змагань із зимової риболовлі «Кубок Світязя» про підбиття підсумків заходу. Одним із питань порядку денного було анулювання результату зважування улову команди «Урожай» у зв'язку з порушенням умов проведення змагань згідно з Положенням.



У результаті результат цієї команди анулювали, а третє місце на змаганнях присудили команді «Fanfishing» (село Грабово Шацького району). З'ясувалося, що в улові команди «Урожай» була щука, виловлена не вудочкою, а щуколовкою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Змагання з зимової риболовлі «Кубок Світязя-2018» на Волині закінчилися скандалом.Про це пише Район. Шацьк Нагадаємо, 17 лютого до озера Світязя прибуло 20 команд рибалок з різних районів Волині, у тому числі з Шацького - всього 60 учасників, аби взяти участь у традиційних змаганнях з зимової риболовлі.А за декілька днів у Нововолинськ відбулося спільне засідання організаційного комітету та суддівської колегії традиційних змагань із зимової риболовлі «Кубок Світязя» про підбиття підсумків заходу. Одним із питань порядку денного було анулювання результату зважування улову команди «Урожай» у зв'язку з порушенням умов проведення змагань згідно з Положенням.У результаті результат цієї команди анулювали, а третє місце на змаганнях присудили команді «Fanfishing» (село Грабово Шацького району). З'ясувалося, що в улові команди «Урожай» була щука, виловлена не вудочкою, а щуколовкою.

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